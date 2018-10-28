MLB》年薪僅80萬 紅襪主帥：我不是為了錢

紅襪總教練柯拉。（美聯社資料照）

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中時電子報

再1場勝利，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)就能成為18年來首位稱霸世界大賽的菜鳥教練。雖然加盟了財力雄厚的紅襪，柯拉今年的薪水只有80萬美元，是全聯盟最低薪的幾位教練之一，回想當初加盟紅襪，他還提了一個特別的條件。

「房子、車子、獎金，那些都不是我在意的事。」柯拉表示去年他簽約的時候，家鄉波多黎各遭受颶風侵襲，死傷慘重。「我要求紅襪球團派出載滿物資的飛機前往我的家鄉，這就是我同意簽約的條件。」紅襪老闆爽快答應，於是柯拉滿載著物資回鄉，幫助了300多個家庭，還槓上對風災講幹話的總統川普。

川普又說幹話 紅襪教頭憤怒

柯拉是個好人，在球隊裡更是優秀的領導人。紅襪第3戰苦熬18局吞敗，締造歷史紀錄，柯拉賽後只對球員們說：「我以你們為榮，這可能是我此生參與過最偉大的一場棒球比賽，大家表現得都很好。」

波士頓媒體批評柯拉投入過多人力去爭奪第3戰，認為此役得不償失，將會衝擊往後的比賽。然而在柯拉的激勵下，紅襪將士找回鬥志，第4戰末3局狂打9分，扭轉了落後4分的危局，還將道奇逼入絕境。這一切多虧柯拉指揮若定，面對兵強馬壯的道奇，他的靈活調度顯然更勝對手一籌。

即使年薪只有80萬美元，柯拉帶領紅襪打出史上最多的單季108勝，如今只要再1場勝利，他就能證明自己是當今最優秀的總教練。

(中時電子報)

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