台北》自誇做生意「最乾淨」柯P預告：北市招商會3年全國第一

2018年10月28日 14:41 中時 方濬哲 陳燕珩、

台北市長柯文哲（見圖）28日出席「2018柯文哲產業高峰會暨產業顧問團成立大會 」，各界產業代表的掌聲讓柯文哲顯得不好意思。（方濬哲攝）

年底選戰倒數，台北市長柯文哲28日舉行產業顧問團成立大會，包括影視、商圈、觀光、科技和環保等400名代表力挺。對於外界砲轟他招商不力，柯文哲澄清說，馬、郝前2年BOT也是掛零，他第3年招商就全國之冠，預估北市會連續3年第1，這表示廠商喜歡找「最乾淨」、規則最清楚的人做生意。

柯文哲產業顧問團成形，400名代表現身力挺，喊出「嗡嗡嗡、拚經濟」口號，除北市溫泉發展協會理事長周水美、阿鴻上菜主持人陳鴻、會計師陳柏華等，前凱達格蘭學校執行長鄭淑心也號召產業界代表相挺，被視為親綠人士倒戈助柯。

柯文哲致詞時，強調市府對產業發展的重視，大談未來發展策略，狂打「經濟牌」，搶攻產業選票。由於他上任前2年BOT促參案掛蛋，屢被外界砲轟招商不力，柯今特別澄清，馬、郝市府前2年也都掛零，代表新政府上任之初，廠商會觀望，不是只有柯文哲抱鴨蛋。

他強調，自己2017年執政第3年時，BOT和設定地上權案等招商成績達到299.8億，占全國30.8％，躍升全台第一，財政部還頒獎給他，今年累積至今已398億，明年雙子星案簽約至少600億起跳，可預期北市會連續3年全台第一。

柯文哲自誇，現在廠商之所以願意進來，原因很簡單，外國公司要到台灣做生意，一定會找「最乾淨」、規則清楚的人合作，他任內把BOT、設定地上權案的SOP都修改過，現在連樹保都會在契約裡載明，避免廠商權益受損，大家擔心的問題都有一條條解決，全面更新SOP。

柯還說，北市要發展產業需由內而外、由公而私，3大秘密武器分別是學生、公務員跟敬老卡，北市國小到高中有20多萬名學生、公務員8萬多人、敬老卡44萬張，這些都是市府管的，較容易推動智慧化、E化或綠能等政策，他還不忘提醒現場產業代表，「想跟市府做生意，必須知道商機在什麼地方。」

(中時 )