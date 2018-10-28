新竹》韓流發威！縮水「韓國瑜」訪竹市引起轟動

2018年10月28日 14:45 中時 徐養齡

「韓流」效應走到哪都是話題，新竹市長候選人許明財28日成立樂齡後援會，主持人介紹來賓時，突然放大聲量「歡迎韓國瑜來為我們加油」，引起現場騷動，仔細一看才發現是同樣頭頂發光的明星臉，與本尊倒有幾分神似，意外引起話題。

許明財總部表示，今天後援會上，主持人鄭秀美在許明財演講時，為製造驚喜炒熱氣氛，突然宣布「北友宜、南國瑜」，「現在請高雄市長候選人韓國瑜來幫我們加油！」話一說完，現場觀眾都趕緊起身往前擠，想一睹韓流本尊。

只是最後走上台的，是名長相、「髮型」都與韓國瑜神似的嘉賓，以同鄉會理事長名義出席，並應邀上台致詞，惹得現場觀眾一陣爆笑。

這名神似韓國瑜的「分身」也不失幽默，打趣說「你們不要奇怪我麼縮水了，因為之前高雄之夜，現場擠了5萬多人，一下來那麼多人，不把我壓矮10公分才怪呢！」

高雄近來選情熱，各縣市候選人都搶著邀韓流來訪，藉由高人氣吸票，「分身」表示，高雄有嚴重北漂問題，但新竹在科學園區的帶動下，幸運沒有類似問題，許明財任市長時延續前幾任市長的政績和建設，吸收並照顧北漂青年。

許明財表示，剛才「韓市長」談到北漂青年問題，他也很非常重視，已擬訂「青年創業計畫」，若能當選，就要以他過去和國際、大陸間的交流經驗，設立青年創業平臺，匯集有頭腦、有智慧，還願意在傳統產業研究創新的青年，到國外去舉行青年創業說明會，吸引國際資金眼光。

(中時 )