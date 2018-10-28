高雄》「邱議瑩」Line群傳「投韓國瑜老婆陪睡」？葉毓蘭：快打假

民進黨立委邱議瑩。（中時資料照 宋以安攝）

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中時電子報
前警大教授葉毓蘭收到一張朋友傳來的截圖，一個名稱為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」的頭像傳訊息抹黑韓國瑜。(葉毓蘭臉書)

前警大教授葉毓蘭收到一張朋友傳來的截圖，一個名稱為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」的頭像也一樣的人傳訊息說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎?」葉毓蘭說，自己想拿這則訊息去跟警方報案假新聞。記者致電民進黨立委邱議瑩則無人接聽。

前警大教授葉毓蘭在臉書貼出一張圖說，「檢調警如火如荼在查假消息、假新聞。朋友傳來這張截圖問我該如何處理？我今天要拿這則訊息去報案，不管怎樣都是打假績效。如果是真的，邱議瑩放韓國瑜的假消息，如果是假的，就應該追查誰冒用邱大委員的名義違反選罷法，意圖使韓國瑜不當選。不知道打假的專案小組在哪裡，有人可以指點嗎？」

圖片顯示為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」，圖像也跟民進黨立委邱議瑩一樣的人傳訊息說「開賭場、挖石油、開性愛摩天輪還是直接把台灣送給中國?」、「各位有智慧的學長學姊....冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎?你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎?你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎?」

巧合的是，維基百科顯示綠委邱議瑩學歷為高雄市私立道明高級中學，記者致電邱議瑩想求證圖片真實性無人接聽。這張圖片早先也在PTT政黑版被PO出過，引發熱烈討論。網友也說一定要求證是否為邱議瑩本人因為「民進黨很會搞計中計 要特別小心!之前的抄襲影片事件就是」。

(中時電子報)

文章來源： [討論] 開始抹到要睡人老婆了(轉至fb請幫確認)

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