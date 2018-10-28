紓解塞車 國道5號增設匝道

國道5號增設宜4匝道今天通車，高公局預估可紓解礁溪、頭城往國5的車流。（李忠一攝）

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國道5號因雪山隧道車流容納量有限，每逢假日往往造成塞車，連帶影響地方交通，為分流頭城、礁溪上國5的車流，高速公路局增設一處國5南出、北入匝道，並在今天（28日）下午3時開通，預估能紓解地方交通的壅塞情形。

國5從北到南有頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等4處匝道，每逢假日時，因頭城匝道前匯集頭城、礁溪往國道的車流，加上距離礁溪市區約1公里，是4處匝道就屬頭城回堵、塞車情況最為嚴重，今天增設的匝道位於頭城鎮與宜蘭市間，地理位置上屬礁溪鄉。

高公局指出，增設的宜4匝道是在2014年6月通過環差報告，2016年1月完成發包施工，同年4月開工，連同土地徵收等費用，估計10億元經費，原訂明年2月通車，因施工進度超乎預期，訂於28日通車。

宜4匝道對地方而言是一項大事，但因日前普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，釀成重大傷亡，讓高公局相當低調，僅在現場簡報、宣布通車，並無舉行通車典禮。

高公局長趙興華表示，原有的匝道遷就既有的公路系統，但因頭城匝道須繞彎才能上國道，運作條件不如直接式的宜4匝道，新匝道的開通可望改善礁溪市區的交通，減少原本省道台9、台2庚線上國道的壅塞狀況。

高公局表示，從頭城方向往國5北上的用路人，可行駛青雲路（台2庚）轉三和路（191甲），再轉興農路（宜4）銜接191側車道上匝道通行國5：從宜蘭方向北上可行駛礁溪路（台9）轉七結路（宜6）銜接191側車道上匝道通行國5。

(中時 )

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