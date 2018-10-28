高雄》韓國瑜崛起！蔡正元點名3人將被掃進歷史記憶

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（中）掀起一波「韓流」。（中時資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜26日晚間在鳳山舉行造勢活動，當天湧入5萬名支持者，選情看漲。對此，國民黨政策會前執行長蔡正元說韓國瑜的鳳山集會沒有藍營的大小太陽，卻有眾多人民，證實舊時代已經結束。他也提及民進黨中的3人都將被掃進歷史的記憶中。

韓國瑜26日的造勢晚會吸引大量人潮湧入，眾人高喊「凍蒜」，氣勢十足。由於韓國瑜參選後許多言論都令高雄人有感，導致網路聲量持續上升，他雖被外界稱只會打「空戰」，但這次造勢晚會參加人潮眾多，空拍圖讓各界震驚外，藍營也士氣大振。

蔡正元在臉書指出，韓國瑜的鳳山集會，沒有馬英九、吳敦義、朱立倫，沒有藍營的大小太陽，卻有眾多人民，證實改朝換代的新時代已經來臨，舊時代已經結束。「人民回應韓國瑜的號召，人民要為自己的利益站出來，人民拒絕沒有價值的民進黨，人民也不需要宮廷式的國民黨」。

蔡正元提及，柯文哲直來直往興起於價值淪喪，還敢鬼扯台灣價值的民進黨。而韓國瑜敢說敢做崛起於氣聲陰陽頓措，動作宛如清宮劇本的國民黨。蔡說這就是北柯南韓旋風式縱橫這次選戰的深層原因。

此外，蔡正元說那些舊時代的沉澱物，包括蔡英文、賴清德、陳菊都將在人民告別舊時代，全被掃進歷史的記憶中。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

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