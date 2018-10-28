百變玉兔！周三恐上演回馬槍 逆襲台灣西南部

玉兔颱風會不會影響台灣，全看進入南海後轉向的時機 (圖／翻攝自台灣颱風論壇)

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中時電子報
林毅

強烈颱風玉兔受到太平洋高壓影響，路徑持續偏西行進，預料將穿越菲律賓呂宋島後進入南海，之後在廣州、香港一帶登陸，對台灣影響不大，但專家警告，目前玉兔動向仍有變數，若提早北轉，將成「回馬槍」，逆襲台灣西南部，關鍵就在周三和周四兩天的變化。

台灣颱風論壇－天氣特急表示，強颱玉兔將在明後天侵襲菲律賓呂宋島，31日進入南海後，抵達太平洋高壓西側邊緣，接下來會放慢速度並轉往西北或偏北移動。接下來2天將會沿著高壓邊緣移動，轉向北或東北前進。

會不會侵襲台灣，關鍵就在玉兔轉向的時機，玉兔若是提早轉向，恐怕就會演變成「回馬槍」，逆襲台灣西南部，對台灣影響就會變大，若是晚點轉，就是往香港、廣州一帶前進，對台灣影響小，關鍵就在周三到周四這兩天的變化。

颱風論壇也提到，玉兔目前已經持續減弱中，將在登陸呂宋島後迅速減弱，離開呂宋島後，也因南海北部環境不適合颱風發展，越往北走就會越弱，如果回馬槍接近台灣，屆時也會剩下輕度颱風甚至更弱的規模。

而玉兔颱風通過呂宋島進入然海這段期間內，外圍環流有很高機率會與東北季風在台灣東北交會，形成「共伴效應」，造成北部及東部地區降下連日大雨，也因此下周安排活動的民眾恐需緊盯氣象預報，備好雨具。

(中時電子報)

文章來源：台灣颱風論壇》強颱玉兔：留意南海大迴轉

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