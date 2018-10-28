MLB》川普不滿道奇表現：亂換投手才會輸

2018年10月28日 15:20 中時電子報 盧品青

美國總統川普出席共和黨造勢會場。（美聯社）

道奇在世界大賽第4戰搞砸了到手的勝利，就連美國總統川普(Donald Trump)都很不滿意。川普賽後批評道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)更換投手的時機，直言：「這就是一般總教練常犯的大錯誤！」

道奇此役的先發投手里奇希爾(Rich Hill)十分英勇，但是7局上道奇似乎自亂陣腳。里奇希爾保送1人、三振1人之後被換下。接手的亞歷山大(Scott Alexander)卻一顆好球都投不出來，又保送霍特(Brock Holt)上壘。這時道奇再換投，麥森(Ryan Madson)上來之後就被莫蘭(Mitch Moreland)敲了3分全壘打。

川普很不滿地說：「一個幾乎獨撐7局、表現這麼好的投手被換下，讓一堆手腳發顫的牛棚投手砸鍋，道奇總教練真是不可思議。」

川普的說法似乎有理，前役道奇先發投手伯勒(Walker Buehler)獨撐7局無失分，第8局換上簡森(Kenley Jansen)挨轟砸鍋，於是才釀成18局大戰。如果說伯勒是已經投了100球才被換下，第4戰里奇希爾狀況很好，有必要急著換投嗎？

道奇教頭羅伯茲賽後說：「我很高興總統有看比賽，但我不確定他是不是平常也有在看，這只能說是他的個人觀點。」最倒楣的前田健太在9局上滿壘時登板，一口氣被打了4分，道奇其實最後只輸3分而已。

川普此言一出立刻引來球迷巨大迴響(與謾罵)，為什麼川普會看球賽呢？可能因為世界大賽是在他心愛的福斯系統(FOX體育台)轉播的。不過選舉就要到了，川普怎還有時間跟運動迷打嘴炮，不快點去忙他的事真的沒關係嗎。

(中時電子報)