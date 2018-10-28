台中》角逐5連霸！市議員陳清龍競總成立 湧進上千人力挺

2018年10月28日 15:25 中時 陳世宗

豐原區有20多位現任及將參選里長的候選人當場力挺，場面強強滾！（陳世宗攝）

參選連任的無黨籍市議員陳清龍28日成立競選總部，吸引數千民眾不分藍、綠前往力挺！（陳世宗攝）

參選連任的無黨籍市議員陳清龍28日成立競選總部，吸引上千民眾不分藍、綠前往力挺！陳清龍說，他與市民致力於爭取葫蘆墩圳掀蓋第1期三豐路一段至三民路已完成，角逐連任希望市民給他機會繼續努力，爭取第2期、3期掀蓋，重現豐原的文化商業藍帶，打造豐原成宜居城市。

問鼎5連霸的台中市議員陳清龍，曾代表親民黨擔任兩屆台中縣議會議員，現任無黨籍台中市議員。2012年曾代表親民黨參選立委，最終仍難敵藍綠候選人夾殺，以近1萬5000票落敗；2014年以第一高票4連霸台中市議員，28日成立競選總部角逐5連霸。

前台中縣政府副縣長張壯熙、前縣府財政局長陳金發、暨南大學教授楊明青等前往力挺支持！他長期推動身心障礙體育及爭取東南亞新住民的權益等，特到場贈送好彩頭、包粽等，預祝他高票當選連任；豐原區有20多位現任及將參選里長的候選人當場力挺，場面強強滾！

陳清龍指出，一場由下而上的公民運動，自縣市合併前他提出「水岸花都」的理念，從10個人的認同到今日的實現，一場由下而上的公民運動是后豐翻轉的開始；這也讓他更加相信秉持參政初衷，與民眾一同感受時代的變化，才能持續為家鄉創造更多的可能性。

陳清龍說，他致力爭區葫蘆墩掀蓋已完成，葫蘆墩的水泥蓋子總算打開第一部，這是豐原轉變的機會，因為堅持終讓夢想實現，透過花博展區的爭取，整治軟埤仔溪及周邊綠地設施；迎接花博前夕，市民同在軟埤仔溪划輕艇、划龍舟，這是豐原前所未有的景象。

2018台中市舉辦世界花博期間，他用心爭取豐原葫蘆墩公園展區全免費入園，期待市民一起聆聽水的歌聲！

陳清龍強調，過去努力讓改變成真！水岸花都以花卉、水圳為發想核心，未來將致力透過鐵路高架化帶動的契機，建構一座轉運中心暨立體停車場，兩個公園的改造、三條溪圳的整治，為葫蘆墩這座城市構築一個美麗願景！打造豐原成宜居城市。

(中時 )

台中市東南亞姐妹會分贈「凍蒜」、「包粽」等，預祝陳清龍高票當選。（陳世宗攝）