輕鬆暢遊花博三園區 多層次接駁行程更彈性

2018年10月28日 16:10 中時 盧金足

要到豐原園區的遊客可搭到「豐原車站（東站）」，轉乘往豐原園區的接駁車。（盧金足翻攝）

2018台中花博11月3日將登場，預計吸引800萬參觀人次，為快速疏運大量遊客，台中市政府交通局規畫多層次交通接駁服務，包括「園區對外接駁」、「園區間接駁」、「園區內接駁」，結合高鐵、台鐵、國道、市區客運及接駁車等多元大眾運輸，讓「不同的人、在不同時間、走不同的路、透過不同的運具，抵達不同的園區」，輕鬆愜意遊花博。

交通局長王義川推薦民眾優先搭火車逛花博，交通局已主動協調台鐵局於花博期間增加停靠后里車站對號列車，並加開山線、海線區間車，后里、豐原平均10分鐘一班車。火車快速準時的特性，再結合交通局安排直達花博園區的接駁車，可省下不必要的塞車時間。

要到豐原園區的遊客可搭到「豐原車站（東站）」，轉乘往豐原園區的接駁車，也可步行前往，回程還可順道逛廟東商圈。后里園區遊客，可搭至「后里車站(東站)」轉乘前往「后里馬場園區」接駁車，也可步行緊臨車站的花馬道，分別前往森林或馬場園區。前往外埔園區的遊客，也可在后里東站轉搭接駁車前往。

此外，除鐵路轉乘接駁車之外，交通局也規畫12條「園區對外接駁」路線，分別為「后里東站(后里森林園區)」直達太原停車場接駁站、秋紅谷接駁站、向上接駁站、大里運動公園接駁站、沙鹿火車站接駁站等5條路線；「后里馬場園區」直達神岡接駁站路線。

「外埔園區」直達大甲體育場接駁站、神岡接駁站、外埔接駁站等3條路線；「豐原園區」直達甲保廠接駁站、永豐餘接駁站、豐原東站接駁站等3條路線。

交通局也提供自行開車民眾停車後轉搭接駁車服務，后里園區可至「神岡停車場」停車轉搭；外埔園區可至「外埔停車場」、「神岡停車場」及「麗寶樂園第一停車場」轉搭；豐原園區可至「甲保廠停車場」及「永豐餘停車場」轉搭。

為讓遊客能在同一天內暢玩不同園區，規畫「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站(森林園區)」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等3園區。路線採用全電動公車行駛，呼應花博綠能、低碳、環保的精神。

此外，考慮年長者、孕婦、孩童及身障遊客逛園區需求，交通局貼心規劃2條「園區內接駁」服務，1條是從后里森林園區前往馬場園區的接駁服務，另1條則是豐原園區串連「第1區、第3 區、第5區」接駁服務，相當方便。

王義川強調，透過「園區對外接駁」、「園區間接駁」及「園區內接駁」等層次性的接駁策略，將可涵蓋山、海、屯及市區往返各花博園區的接駁需求，以及園區間與園區內的串連服務，讓遊客規劃安排行程更有彈性，輕鬆暢遊花博各園區。

花博期間交通局規畫15 條接駁車路線，設置21 處接駁站，同時，協調公車業者調整路線行經花博園區，「外埔園區」利用92、212、213、215 及811 等5 線公車進入；「森林、馬場園區」利用155(含副)、214、及811 路等3 線公車；「豐原園區」利用12、63、92、211、212、213、215、218、235及989等10線。

花博期間為便利民眾透過公車動態查詢行經花博園區的公車路線，台中即時公車動態資訊網頁及台中公車APP公車動態也將配合改版，該公車路線如有行經花博園區或鄰近園區之停靠站位，將會特別標示花博LOGO，以利民眾辨識查詢。

(中時 )