中橫開放中巴行駛在即 上梨山單趟僅60元

2018年10月28日 16:07 中時 陳淑娥

台中市副市長林陵三視察台8臨37線便道通行公車。（陳淑娥翻攝）

中橫便道開放電信基地台建設，共建置5個電信塔。（陳淑娥翻攝）

中橫即將開放中巴行駛，台中市副市長林陵三帶領市府人員，日前會同中央單位前往現地視察，包括上下車站點、通信與電力設備、接駁大客車臨時停車場等設施均已完備，等行政院核定後，遊客可網路預約搭乘，上梨山單趟60元就能搞定！

台中市副市長林陵三在交通局副局長馮輝昇等人陪同下，前往和平區視察中橫便道開放中巴通行準備作業，交通部公路總局第二區養護工程處長陳嘉盈、公路總局谷關工務段長呂正安、和平區民代表副主席羅進玉、豐原客運副總經理黃朝清等人也都共同到場關心，與市府共同討論相關配套。

林陵三表示，中橫便道開放電信基地台建設，獲中央前瞻基礎建設計畫的防災救災計畫補助1000萬元，共建置5個電信塔，以及最新式的柴油發電機，如遇風災雨災導致基地台斷線，可第一時間遠端遙控啟動柴油發電機，維持山裡通信、傳送防災簡訊警示民眾，更以利救災行動運作。

交通局指出，未來乘客採「網路預約制」搭乘中巴上梨山，以確保民眾安全並隨時掌握路況，從谷關到梨山新開通路線符合市公車10公里免費優惠，刷電子票證搭乘單趟僅需60元。中橫便道安全評估委員會於日前通過期末報告審查，經陳報中央機關後，交通部已原則同意中巴（即乙類大客車）通行，等行政院核准後即可上路。

(中時 )