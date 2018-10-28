屠宰場遭抗議私宰 業者喊冤：不實指控

后里某屠宰場疑未合法營運就私宰，墩南里長張進義率眾拉白布條抗議業者。（陳淑娥攝）

友善列印
中時

台中后里某屠宰場遭質疑申請屠宰場，面積以多報少規避環評，且未合法營運就私宰雞隻等，里長張進義28日率眾拉白布條抗議，不滿空氣及水質遭汙染，嚴重影響居民生活；張姓業者喊冤說，並未私宰雞隻，對於不實指控，將保留法律追訴權。

張進義上午率領50多位居民聚集屠宰場門口，拉白布條高喊「依法環評、勿破壞環境、護我墩南！」

台中后里某屠宰場遭質疑未合法營運就私宰，圖為場內擺放運送雞隻車輛。（陳淑娥攝）

張進義表示，該屠宰場未取得合法執照，長期就已開始私宰販售，且任由雞毛、雞糞排放至周遭溝渠，惡臭令人難以忍受，並質疑屠宰場申請面積以多報少，以規避1公傾的環評。

張姓業者喊冤說，他申請9000多平方公尺，建照也都下來，目前正在興建，並沒有超過1公頃，不需要經過環評；針對灌溉溝渠有血水、雞毛及屍臭味等問題，他強調自己沒有私宰，里長及居民從來沒跟他反映過，對於里長指控與事實不符，將保留法律追訴權。

環保局指出，該屠宰場遭檢舉尚未合法營運就私宰雞隻，今年曾派員稽查，但並未發現有私宰情形或血水汙染等；業者目前將該處做為集散場，運雞車進出清洗，沖洗的汙水流至沈澱池再溢流排放，曾採水化驗後結果超標，當時已依水汙法開罰3萬元罰緩，未來也會再加強稽查。

(中時 )

高市驚傳逆子弒父! 兒砍死父後自… 豬肉販愛吸毒提神 「黑輪」太重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。