屠宰場遭抗議私宰 業者喊冤：不實指控

2018年10月28日 15:46 中時 陳淑娥

台中后里某屠宰場遭質疑申請屠宰場，面積以多報少規避環評，且未合法營運就私宰雞隻等，里長張進義28日率眾拉白布條抗議，不滿空氣及水質遭汙染，嚴重影響居民生活；張姓業者喊冤說，並未私宰雞隻，對於不實指控，將保留法律追訴權。

張進義上午率領50多位居民聚集屠宰場門口，拉白布條高喊「依法環評、勿破壞環境、護我墩南！」

台中后里某屠宰場遭質疑未合法營運就私宰，圖為場內擺放運送雞隻車輛。（陳淑娥攝）

張進義表示，該屠宰場未取得合法執照，長期就已開始私宰販售，且任由雞毛、雞糞排放至周遭溝渠，惡臭令人難以忍受，並質疑屠宰場申請面積以多報少，以規避1公傾的環評。

張姓業者喊冤說，他申請9000多平方公尺，建照也都下來，目前正在興建，並沒有超過1公頃，不需要經過環評；針對灌溉溝渠有血水、雞毛及屍臭味等問題，他強調自己沒有私宰，里長及居民從來沒跟他反映過，對於里長指控與事實不符，將保留法律追訴權。

環保局指出，該屠宰場遭檢舉尚未合法營運就私宰雞隻，今年曾派員稽查，但並未發現有私宰情形或血水汙染等；業者目前將該處做為集散場，運雞車進出清洗，沖洗的汙水流至沈澱池再溢流排放，曾採水化驗後結果超標，當時已依水汙法開罰3萬元罰緩，未來也會再加強稽查。

(中時 )