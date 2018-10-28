柯P聲援婦聯會 丁守中：往藍軍灌迷湯

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長柯文哲昨天與婦聯會主委雷倩一同參加眷村文化座談會，提到婦聯會現在運作好好的，以後不會再發生，管過去在幹什麼？國民黨台北市長候選人丁守中對此表示，柯文哲也沒講錯，因為婦聯會運作得很好，本來就不是國民黨的附隨組織，但他也說，柯文哲現在都在給藍軍灌迷湯，如果覺得運作得很好都別動，那為何先前把台北市五大案打成五大弊案，現在卻不了了之？

另針對柯文哲評估，高雄市長候選人韓國瑜目前聲量雖高，但台灣目前選舉，候選人影響還是超過50%。丁守中則說，的確因為柯文哲在整個台北市、產業界都沒有任何建設，導致台北不再是台灣火車頭，落後六都，更何況其他國際大都市。因此應該換丁守中做做看，重振台北的景氣與榮景。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中今早出席國民黨台北市議員候選人李柏毅競選總部成立大會，在會前受訪做以上表示，對柯文哲的說法，丁守中表示藍軍要有警覺心。因為柯文哲現在都在灌迷湯，他當年做一套，現在又不一樣。

丁守中也為婦聯會抱不平，他表示，如果按照黨產會認定，那中華民國都是國民黨附隨組織，因為是國民黨創建的。他也說，不管高雄韓國瑜、台中盧秀燕，或自己在台北打拚，都是希望台灣可以更好。

(中時電子報)

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