韓國瑜北上助陣凱道1111造勢　丁守中：盼藍天再現

2018年10月28日 15:38 中時電子報 綜合報導

年底縣市長選戰倒數，國民黨黨主席吳敦義發出動員令，力挺國民黨市長候選人丁守中1111在凱道的大型活動，升級為六都候選人同台造勢。丁守中也說，黨中央正在安排聯繫六都候選人；不管韓國瑜在高雄、盧秀燕在台中，還有丁守中在台北積極打拼，六都連線都是為了衝出更好的明天，大家都有共同的心，讓台北、台灣更好，盼藍天再現。

丁守中今天也在臉書發文表示，繼網路空戰成功營造出席捲全台的「韓流」後，韓國瑜在鳳山發動的登陸戰，人數爆表，讓泛藍以及中間選民的熱情燃燒起來，台北奮戰的藍軍備感振奮。現在韓國瑜在高雄高呼要拼經濟，「嚇死台北市」。台北沒時間再蹉跎觀望，必須選出真正有魄力、有願景、有執行力，能夠說到做到的新市長，帶給首都市民更美好的全新台北，重返榮耀。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

丁守中也表示，他是在高雄出生、成長的真正高雄子弟，雄中畢業後來到台北就讀台大，再出國唸書取得博士學位、回台北任教、投入政壇；在台北落地生根四十多年。但回想過去高雄和台北並列南北兩大明珠，只是從民進黨執政高雄市後這20年（原高雄縣已33年），卻變成經濟衰退、民生凋敝、民怨四起，直到韓國瑜這次終於抓到民心思變的脈動，真正敲醒高雄必須浴火重生的心聲！

相較之下，丁守中表示，台北雖然是台灣政治、經濟與文化首善之都，但近年來進步遲滯了、甚至沒落了！城市競爭力評比大幅下滑，喪失創新創業能力，不再引領亞太潮流。招商引資大幅衰退、經濟一灘死水，市民只能低薪窮忙。硬體建設甚至連大陸二線城市都已超越台北。讓他決定一定要出來競選台北市長。

他也表示，現在台北沒有時間再蹉跎觀望，未來會與韓國瑜領導的高雄良性競爭，讓台北與高雄一起加油，重返榮耀，重新成為台灣雄踞北南的兩大明珠！

近期高雄市長候選人韓國瑜網路聲量驚人，媒體也關注韓國瑜北上，是否能帶動其他縣市候選人選情，召喚出更多藍軍選票。丁守中今早出席國民黨台北市議員候選人李柏毅競選總部成立大會時也表示，1111當天造勢活動，黨中央安排六都市長候選人一起參加，就像之前台中場那樣子，六都合體，大家都有共同的心，讓台北、台灣更好，這是六都連線的共同目標。

(中時電子報)