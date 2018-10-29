肉羹湯36年好滋味，客人三代都來吃。

預發》吳姓老闆娘的香菇肉羹遠近馳名，是台南在地人才知的隱藏版美食。（程炳璋攝）

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台南市北區忠義路上原鴨母寮香菇肉羹店，從鴨母寮市場賣到忠義路上，是家36年老店，業者堅持以較好的原料來製作肉羹，每天清晨開賣到下午，老饕絡繹不絕，屬在地才知道的隱藏版美食店。

「用較好的肉、香菇當食材，煮起來的肉羹就比別人好」，吳姓老闆娘表示，作生意就是不偷工減料，她的蒜頭醬料都是自己攪碎，不買現成，香氣才夠，香菇也是熬煮到香氣四溢才撈起，整碗香味十足的肉羹自然會受客人青睞。

吳姓老闆娘原本經營針織工作，當年生活困苦，決定轉作小吃，因為親戚在高雄賣肉羹，她在學成後，與丈夫在鴨母寮菜市場附近開起香菇肉羹店。

肉羹店23年前從原本的鴨母寮市場搬到忠義路上，至今一開36年，老店仍然維持不少舊雨新知，有客人已吃了3代，連孫子都帶來吃。

吳姓老闆娘表示，現在還沒想到要退休，但兒子媳婦都已學會，不急著傳承。

原鴨母寮香菇肉羹店累積不少回流客，客人稱讚業者的勾芡恰到好處，蒜頭醋的香味更是吸引上門的原因之一。

店名：原鴨母寮香菇肉羹

住址：台南市北區忠義路三段32號

電話：06-2260374

營業時間：每天上午6：30至下午4：00

公休：不固定，每月2、3天

價格：肉羹湯每碗40元，肉羹飯、麵、米粉每碗45元

(中時 )

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