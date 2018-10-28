雲林》外漂嚴重！張麗善嘆：孩子留雲林能做什麼？

張麗善(第一排右四)的婦女後援28日成立，近千名婦女出席相挺，手比4號。（周麗蘭攝）

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張麗善28日於婦女後援會成立大會中表示，丈夫、孩子都受到謠言傷害很不公平。（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣長候選人張麗善的婦女後援會28日成立，立委許淑華、柯志恩到場打氣，張麗善暗批，候選人可以提出政見、施政成績比較，不應株連九族，用司法界入選舉，不應用側翼打擊對手，她丈夫、孩子都受到謠言傷害，她覺得這種方式很不光明磊落。她也提及，全台灣沒有一個縣像雲林旅外人口比本縣的多，她當雲林女兒50多年、媳婦30多年，像普通媽媽一樣，希望孩子能留在身邊，「但留在雲林能做什麼？」

張麗善的「女力向前，愛在藍天」婦女後援會28日在虎尾廳成立，近千名婦女出席，立委柯志恩表示，張麗善是標準的獨立女性，投給張麗善等於投給女性獨立一票。

張麗善表示，女性如一家的太陽，溫暖、光明、帶來希望，她能改變家庭，相信也可以改變現狀與雲林。

她說，雲林女婿韓國瑜說高雄年輕人北漂，雲林縣經濟不佳，外漂更嚴重，全台北部、南部、東部都有大量雲林鄉親，全台灣沒有一個縣像雲林旅外人口比本縣的多，估計旅外130萬人，縣內只有68萬人，她當雲林女兒50多年、媳婦30多年，像普通媽媽一樣，希望孩子能留在身邊，但留在雲林能做什麼？

張麗善話鋒一轉說，農產品要靠加工才能增值，她的孩子也在幫農民，候選人可以提出政見、施政成績比較，但不應株連九族，用側翼打擊對手，她的丈夫、兒子都被造謠，她要的是PK，參選迄今沒有口出惡言，只有質疑，縣府不能用公家資源當作選舉工具。

她說，4年前她未能成功，許多優秀的國民黨員都中箭落馬，很多人心想換黨做看看會不會比較好，事實證明不會，最近很多人拉著她的手說「雲林這一次一定要翻」，她希望大家能選票支持認真打拚的女性。

(中時 )

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