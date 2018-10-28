日本航空業滿意度第一 星悅航空加入台日航線

2018年10月28日 16:12 中時 陳麒全

星悅航空首航班機28日上午10時35分降落，桃園機場公司消防隊派車以噴水柱歡迎首航飛機。（陳麒全攝）

星悅航空台北支店長石山健二表示，台灣民眾喜愛到日本旅遊，星悅航空特別選擇桃園作為國際航線第1個航點。（陳麒全攝）

星悅航空台北支店長石山健二（左二）等人共同剪綵，慶祝首航。（陳麒全攝）

星悅航空首航儀式結束後，現場抽出10位幸運旅客贈送首航紀念品。（陳麒全攝）

星悅航空台北支店長石山健二（左）與空服員展示首航飛機模式與首航禮品。（陳麒全攝）

星悅航空空服員展示星悅航空統一以「黑、白、銀」3色為企業色調飛機模型。（陳麒全攝）

連續9年獲得日本國內航空業顧客滿意度調查第一名的日本星悅航空，28日正式開闢名古屋與北九州兩地往返桃園定期航線，每天飛航往返各1個航班，搶攻台日間旅客商機。桃園機場也成為星悅航空第1條國際定期航班的航點。

星悅航空首航班機28日上午10時35分降落，桃園機場公司消防隊派車以噴水柱歡迎首航飛機。北九州首航儀式，由星悅航空台北支店長石山健二等人共同剪綵，會後抽出10位幸運旅客贈送首航紀念品。

石山健二指出，台灣民眾喜愛到日本旅遊，星悅航空特別選擇桃園作為國際航線第1個航點，之前有6條日本國內航線。星悅航空定位為「精品航空」，強調「機內空間服務」及「日式款待」，提供乘客舒適的空中旅程。

星悅航空使用空中巴士A320型客機飛航桃園，將原本可容納180席的客機座椅數，縮減至150席，讓每位旅客飛航途中擁有更寬敞的空間。全機艙配備高級黑色真皮座椅、LCD觸控螢幕及AC、USB充電插座等設備，機票包含托運行李及機上四季風味日式餐食服務。

石山健二表示，目前星悅航空規劃的航班，每天上午8時餘從名古屋起飛，抵達桃園機場後上午11時餘飛北九州。下午3時55分從北九州起飛，5時40分抵達桃園機場，6時30分接續飛名古屋，晚間10時10分到達名古屋。

今日搭乘星悅航空首航班機的吳小姐表示，星悅航空的票價介於一般航空公司與廉航間，票價包含餐食點及托運行李，而且飛往北九洲直飛班機可省去日本國內轉乘其他交通工具的便利，在首航還獲得模型飛機、行李綁帶等小禮物，讓她覺得相當划算。

(中時 )