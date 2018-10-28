求職、借貸詐騙陷阱層出不窮 錢沒賺到反成詐欺共犯

警方分析各種求職陷阱。(林郁平翻攝)

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協助申辦貸款的廣告，實際上是騙取被害人的存摺成為人頭帳戶。(林郁平翻攝)
警方提醒，各種工作若提供不合常理的優渥條件，就是詐騙陷阱。(林郁平翻攝)

網路上經常可見到各種求職或借貸廣告，提供不合常理的優渥條件，刑事局提醒民眾別誤觸這些打工詐騙陷阱，或是申辦非法借貸、至通訊行辦門號換現金等，而成為詐騙人頭帳戶或人頭電話，情形嚴重還可能成為詐欺幫助犯、吃上官司，得不償失。

警方發現多種詐騙陷阱，其中包括：公司謊稱經營國外博弈公司，需大量存摺供玩家結算兌匯，因存取金額較大，需求職者提供存簿與提款卡給公司兌換使用，標榜租金10日1萬元，提供銀行帳簿本數越多、薪資越高，不用提供任何證件和印章。新北市1名24歲劉姓女子被此輕鬆兼職工作吸引，提供2本存摺，結果紛紛遭詐騙集團用以收受詐騙贓款，被害民眾報案後，劉女不僅2個銀行帳戶皆被列為警示帳戶，其他帳戶一併遭凍結。

網路上還有針對已背有債務、難以向銀行借貸的「特殊管道迅速申辦貸款」廣告，許多亟需用錢的人依照廣告指示加入LINE詳談，卻被要求繳交提款卡、存摺，以利申辦作業。警方指出，這類假借貸訊息，實為詐騙人頭帳戶的假廣告。高雄市1名35歲陳姓男子月初在臉書收到假藉辦理貸款訊息，對方要求他提供2套存摺與提款卡，1本作為借貸申請使用、1本作為還款使用，但10天後卻接到銀行通知，該2個帳戶有多筆詐騙款項匯入，已被設為警示帳戶，陳男不僅未解亟需用錢的燃眉之急，更成為詐欺嫌疑人。

市面上許多通訊行會標榜「辦門號換現金」，表示民眾辦門號後不僅會幫忙代繳電信費至合約期滿，更可拿現金作報酬，看似好康的訊息，詐騙集團卻將民眾申辦的電信門號做為詐騙人頭電話。屏東市28歲徐姓女子，被慫恿申辦7支門號，通訊行老闆稱2個月後可領取2萬元報酬，沒想到1個月後，就被電信公司追繳電話費，並通知名下的電話被舉報為詐騙電話。

另一種是臉書上「在家賺錢、免費打廣告、兼職打工、網路行銷、在家工作」等社團廣告，貼文應徵家庭代工「網拍小幫手」，指工作內容為申請拍賣平台帳號，幫忙將商品相片上架、收取買家匯款等。但實際上雇主根本沒有出貨，幫忙收錢的民眾反被告詐欺。

刑事局呼籲民眾勿因貪圖不勞而獲的外快，導致自己成為詐騙集團的共犯，其中詐騙的關鍵字包含「提供存簿與提款卡給博弈公司兌換」、「繳交存摺特殊管道迅速申辦貸款」、「辦門號換現金」、「協助網拍收取匯款抽成」等，民眾在尋找打工或有借錢需求時，切勿輕信假廣告及對方在LINE中的指示，交出自己的銀行帳戶或申辦門號。

(中時 )

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