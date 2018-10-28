梁心頤48小時連簽四城市 許書豪助陣光棍節開唱

Lara今南下舉辦見面會。（妹妹娃娃多媒體提供）

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Lara今南下舉辦見面會。（妹妹娃娃多媒體提供）

梁心頤（Lara）睽違6年推出新專輯，這兩天連跑台北、台中、高雄及台南舉辦見面會，並將於11月11日光棍節在台北三創舉辦「千面獸」售票演唱會，單身的Lara說：「因為我不想要一個人過，所以自私地在這天把大家都集結在一起。」打趣表示要趁此次機會「好好滿足自己，在舞台上短暫享受約會感覺」，並透露當天已邀5位男嘉賓同台，包括今年入圍金曲獎國語男歌手的許書豪。

她新歌〈沒有絕對〉表達擁抱灰色地帶，是她花好多時間才頓悟的道理，Lara說：「之前給自己很大的壓力，關於自己表演和成績會自己很大的壓力，會想要做到精準、追求絕對的完美。比如體重、外型，把自己逼出身體都抗議了，後來放掉了完美主義，整個人輕鬆許多。」

Lara感觸很深地表示，自己觀念上的改變其實和媽媽驟逝有關，「媽媽一直是我生命中最大的支柱，即使現在也是，但是她的離開給了我快速長大的動力，生命的離去和新生命的到來，身邊有好多朋友有BABY誕生，讓我覺得原來世界似乎是一個民宿，我們會在不同時間check-in check-out，有時候會有交流重疊，有時候只是感覺到曾經那些人留下的痕跡，理解到這一點跟年紀沒有關係，反而變得比較free跟活潑」。

(中時 )

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