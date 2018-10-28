三鶯樹產業觀光行 智慧APP玩在地

2018年10月28日 16:11 中時 葉德正

三鶯樹工藝手作智慧遊活動，不僅參觀在地特色陶藝，還能體驗手作DIY。（葉德正翻攝）

三鶯樹工藝手作智慧遊活動，不僅參觀在地特色陶藝，還能體驗手作DIY。（葉德正翻攝）

新北市經發局推廣三鶯樹地區產業文化，推出「樂玩三鶯樹 工藝手作智慧遊」活動，首發試遊團27啟程，不僅吸引許多親子團，連外籍遊客也來參一腳，遊客只要下載VZ Taiwan APP，便有中英日韓4大語系導覽與規畫，遊客更能深度體驗三鶯樹地區在地文化。

旅遊結合科技，新北市經發局與在地文史工作室合作，透過挖掘在地文化故事、特別景點，精心規劃出二套體驗遊程，其中「窯場探索與對話」著重在樹林、鶯歌特色產業；「古蹟風情峽染旅」則深耕三峽在地文化。

經發局指出，「窯場探索與對話」遊程包括台鐵文化志工詳細介紹山佳車站的百年歷史，而陶博館的各式特色展出，也讓團員對陶瓷藝術有進一步的認識，再由陶瓷鎏金彩繪大師張美雲介紹及陶瓷彩繪體驗，讓團員更深入了解陶藝文化。最後以走訪老街上的陶藝店尋寶，不少遊客猛打卡拍照，希望能留下美好回憶。

「古蹟風情峽染旅」則到有東方藝術殿堂之稱的三峽清水祖師廟，透過文史工作者的介紹，讓民眾感受到宗教與藝術相互交織的動人氛圍，而三峽歷史文物館收藏當地史料文物，讓民眾更了解三峽發展軌跡。

此外藍染體驗讓民眾感受藍染藝術的生命力，並染出獨一無二的手作品。而旅程的最後一站，則是讓民眾漫步在午後的三峽老街上，感受紅磚拱廊的寧靜之美，連外國遊客也為此古風著迷。

經發局表示，三鶯樹非常適合輕旅行，民眾只要下載VZ Taiwan APP，有中英日韓四大語系，提供智慧行程規劃、交通指引、AR導覽、景點介紹、附近景點店家推薦等實用功能，還可藉由AR實境導航暢遊三鶯樹及集金幣換好禮。

(中時 )