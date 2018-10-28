「和平盛柿‧盟約五葉松」今天精彩閉幕

「2018和平盛柿‧盟約五葉松」28日精彩閉幕。（陳淑娥翻攝）

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遊客把握最後一天，現場進行五葉松DIY。（陳淑娥翻攝）
「2018和平盛柿‧盟約五葉松」28日精彩閉幕，部落也一起同歡。（陳淑娥翻攝）

為期9天的台中「2018和平盛柿‧盟約五葉松」28日最後一天，閉幕式由和平區MIHU青年舞蹈團帶來泰雅舞蹈作為開場，吸引許多遊客共襄盛舉！現場並頒發「第二屆市長盃五葉松特展」的5位金牌得主及全場總冠軍。

產業觀光課長林雪雲表示，今年甜柿成長期沒有受到颱風影響，每位農民收成的甜柿品質甜度都超越以往，讓消費者大呼「好甜喔！」和平區有最優渥的氣候與環境所培育出來的甜柿(富有、次郎及花御所)，各個果實肥美、口感鮮甜，又富含豐富維他命，深受消費者喜愛。

其中，本區松鶴及裡冷部落為五葉松原生種之發源地，在谷關地區更有一株千年的五葉松神木。

今天也特別頒贈「第二屆市長盃五葉松特展」5位金牌得主及全場總冠軍，得獎名單分別為總冠軍黃進福，金牌陳繼仁、林桓合、李元鐘、嚴茂林及黃進福。

為期9天的活動中，由大和屋美食集團義賣購買10組梨山茶及甜柿禮盒，義賣所得全數轉贈於和平區公所，以照顧在地博愛里及和平幼兒園弱勢家庭。區公所表示，未來將持續推動五葉松、甜柿及泰雅文化部落觀光，歡迎全國遊客來到和平區，支持在地產業。

(中時 )

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