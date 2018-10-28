花蓮》「信介仙」傳人邀徐榛蔚站台 消息曝光「被喊卡」

2018年10月28日 16:07 中時 許家寧

民進黨團總召施金樹競選總部成立，邀請藍營立委徐榛蔚站台，卻因消息走漏遭黨內施壓。（許家寧翻攝）

立委蕭美琴（左）親授戰旗，稱讚施金樹為追隨元帥東征的民主前輩。（許家寧攝）

民進黨縣長候選人劉曉玫站台力挺施金樹，固樁救火意味濃厚。（許家寧攝）

五連霸議員施金樹深層基層，競選總部成立吸引逾500人到場力挺。（許家寧攝）

險遭拔樁！曾追隨黃信介「元帥東征」，替民進黨後山開疆闢土的「五連霸」議員、議會黨團總召施金樹今早成立競選總部，卻驚傳施也邀請國民黨縣長候選人徐榛蔚站台，引發黨內譁然，經黨中央「曉以大義」並全程盯場，施的態度軟化，徐最後關頭並未現身，讓劉曉玫陣營捏了一把冷汗。

花蓮縣議員第一選區，有「議會長青樹」之稱的施金樹，今天上午在花蓮市中山路成立競選總部，立委蕭美琴授戰旗與縣長候選人劉曉玫同台力挺，拉抬聲勢，不過活動流程流出傅崐萁妻子徐榛蔚也同意為施站台，引發黨內同志不滿，甚至向小英總統告御狀。

施金樹為民進黨花蓮縣黨部創黨主委，元帥東征時更擔任黃的競選總幹事，抬轎立下汗馬功勞，輩分極高，黨內憂心此舉恐動搖綠營選情；對於支持者不藍不綠質疑，施金樹原本一笑置之，立場堅定，堅持「信介仙」的精神「服務不分藍綠，心中只有民意」。

直到總部成立前1日，見地方勸說無效，黨中央強勢介入施壓，施金樹才歉疚請徐榛蔚不要出席，總算讓綠營鬆了一口氣；雖然徐沒有到場，不過仍送上花籃祝福，劉曉玫則到場「救火」，頻頻稱讚施「救觀光、拼經濟、顧教育」政見，牽手高呼「凍蒜。」

選戰進入倒數階段，藍綠互挖牆腳，劉曉玫近來猛攻泛藍票倉，企圖結合「反傅」泛藍勢力，面對「拔樁」藍營展開反擊，殺得劉措手不及，但也有黨員不滿認為，施因涉貪二審被判刑9年，名列時代力量日前揭露藍綠百名涉案議員，黨部「早該開鍘、切割了」。

(中時 )