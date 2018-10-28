南投》鎮代競總成立 排場媲美縣議員和鄉鎮長總部成立盛況

2018年10月28日 16:24 中時 楊樹煌

鎮民代表候選人胡嘉震競選總部成立的盛況有如是場縣議員或鄉鎮長選舉的排場。（楊樹煌攝）

南投縣議會副議長潘一全為胡嘉宸授戰旗，並舞動戰旗開征。（楊樹煌攝）

胡嘉震的競選總部成立，影視紅星齊聚加油打氣，由左至右蕭大陸、侯怡君、袁小迪、李羅、方馨、樓新潼。（楊樹煌攝）

胡嘉宸的競選總部成立，壯觀的舞獅場景。（楊樹煌攝）

競選鎮民代表，有如在選縣議員或鄉鎮長，埔里鎮第二選區鎮民代表候選人胡嘉宸競選總部今28日舉行成立大會，人潮川流不息，人聲鼎沸，到場加油逾2千人以上，還邀請影視歌星串場，民眾為爭著和影視紅星拍照，擠爆會場，排場陣仗之大，可媲美縣長在鄉鎮市的競選總部成立盛況，令人嘆為觀止。

胡嘉宸是現任南投縣農會理事長，此次毅然決定要競選鎮民代表後，服務處旋即在5月份就於埔里鎮中山路成立，是大埔里地區有意參選者最早成立的競選服務處，選舉看板也最早推出，並和妻子全面在二選區的南門、西門、北門、北安、泰安、北梅、大湳及蜈蚣等8里展開拜票行動，展現非當選不可的企圖心。

今天競選總部成立，自上午8點多開始，在震撼人心的舞獅中開序幕，人潮也一波波湧進，邀來的影視紅星李羅、袁小迪、蕭大陸、侯怡君、樓心潼、方馨等陸續到達上台表演時，更是掀起最熱烈高潮，現場萬頭鑽動，將全場濟得水洩不通，台上台下也是「凍蒜、凍蒜」的歡呼聲不絕於耳，台上台下嗨成一片。

除了熱情選民湧聚，政界知名人士包括立委馬文君、前省議員鄭文鍵、縣農會總幹事曾明瑞、鎮農會總幹事何世鴻、埔里鎮長周義雄、埔里鎮代主席蔡文仲、副主席黃世芳、副議長潘一全、縣議員廖志城、王彩雲、林芳伃、吳國昌等人無一缺席，並上台為其推薦，籲請大家定要支持當選，場面熱鬧非凡，也被譽為是僅見的超級鎮民代表候選人。

(中時 )