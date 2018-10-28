想要保有好腦力 做好「健口操」

國人要建立正確的口腔保健觀念。（資料照片，寶僑提供）

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中時

根據研究缺牙與失智風相關，估計缺牙可能增加逾5成的失智風險，超過60歲、如果牙齒剩下不到20顆，失智風險將會增加至6成至8成，國人必須做到「80歲仍保有20顆自然牙」，才能進一步預防老人失智。

針對不同年齡層推動多項口腔照護計畫的台北市牙醫公會表示，國人到了80歲保有20顆自然牙有著很多好處，因為擁有口腔健康就能擁有全身健康，包括增加進食效率促進腸胃道健康、刺激大腦活動預防失智風險，促進唾液分泌降低吸入性肺炎，還有減低中風等。

台北市牙醫師公會在今（28）日舉行「8020護齒樂齡健康人生」園遊會，響應世界衛生組織(WHO)提出的「8020計劃」，目標讓80歲長者保留20顆以上的牙齒，活動現場提供各式口腔保健資訊，正確示範「健口操」。

當吞嚥與咀嚼肌肉退化，喝水、吃東西容易噎到或嗆到，甚至引發吸入性肺炎，台北市牙醫師公會理事長潘建誠指出，就像一般人透過健身鍛鍊肌肉，所以透過「健口操」可以強化吞嚥與咀嚼肌群。

「讓食物走食物的通道、空氣走空氣的通道」，以增加進食效率，降低吸入性肺炎風險。潘建誠指出，牙齒會傳遞感覺訊息給大腦，牙齒較多等於有較多的感覺訊息刺激大腦，退化較慢。此外，缺牙造成進食不便，吸收不良，影響腸胃道健康。

台北市牙醫師公會口腔醫療委員會主委馮國峰指出，年長者唾液分泌相對較少，容易口乾、口臭與齲齒，牙周發炎風險也會增加，已知牙周發炎對於心臟病、中風、糖尿病風險大增，對慢性病患者在口腔照護通常也相對困難，很容易陷入惡性循環。

(中時 )

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