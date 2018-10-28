花現愛公益嘉年華！林佳龍：走出教室多元學習

2018年10月28日 16:24 中時 盧金足

台中市長林佳龍（第二排左三）表示，教育不只在學校教室內，整個社會都是學習的場所。（盧金足攝）

「花現愛-公益嘉年華」活動28日於文心森林公園及圓滿戶外劇場熱鬧登場，台中市長林佳龍強調，台中市是宜居城市、更是座盛會城市，市府讓教育走出校園，結合社會做公益。（盧金足攝）

寓教於樂！台中市長林佳龍期盼未來更多社團用跨社團的方式合作，整合資源推廣教育。（盧金足攝）

「花現愛-公益嘉年華」活動28日於文心森林公園及圓滿戶外劇場展開，現場除有戶外教育博覽會、創意寫生比賽、反毒宣導、表演晚會、闖關、園遊會等活動，也安排義賣、捐血車公益捐贈等，號召民眾一起做公益。台中市長林佳龍表示，教育不只在學校教室內，整個社會都是學習的場所，今日安排許多表演，還有闖關遊戲、寫生與各式文創，讓教育更加活潑，感謝民間單位跨團體合作推廣教育。

林佳龍在副市長林依瑩、教育局長彭富源的陪同下，前往公益嘉年華現場與民眾同樂，並頒發感謝狀致謝台中市全人家長會長協會、台中惠來扶輪社、台中市傑人會共同舉辦。

周日天氣晴朗，許多家長帶著小朋友也一同到現場共襄盛舉，參與相當踴躍，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，台中市是宜居城市、更是座盛會城市，市府讓教育走出校園，結合社會做公益，現場也有許多捐血車及各式弱勢關懷，配合共同宣傳將於11月3日登場的花博，活動豐富精彩。

活動由市府教育局與台中市全人家長會長協會、台中惠來扶輪社、台中市傑人會共同舉辦，林佳龍盼將教育議題透過嘉年華方式呈現，深具意義，期盼未來更多社團用跨社團的方式合作，整合資源推廣教育。

教育局說，「1028讓愛再出發-花現愛-公益嘉年華」活動以關心教育與公益關懷為號召，凝聚社會真、善與美的力量；呼應花博，鼓勵各縣市進行多樣化戶外教育課程，並正式啟動花博戶外教育。

台中市傑人會會長劉建成指出，今日活動自上午10時起至晚上8時40分，晚間在圓滿戶外劇場將有台中市傑人會的樂團及民歌表演晚會，由施孝榮、南方二重唱及朱宗慶打擊樂團、漢口國中合唱團帶來精彩演出，開放民眾免費進場欣賞；台中惠來扶輪社進行反毒宣導、教導學童反毒知識，將反毒向下扎根。

會場還設有「戶外教育成果博覽會」，以花博為教室，進行多樣化戶外教育課程，並結合全市高中及國中小鄰近的環境學習、產業特色、山川景觀、自然生態、人文遺產等資源，提供優質化課程發展素材，形成以花博動手操作與反省思考等素養導向學習的戶外教育。

(中時 )