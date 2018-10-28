盤點／「小金城武」們闖星河 比帥比身材更比持久度

「小金城武」比帥更比演藝圈的持久度。（圖／翻攝自左起：陳昊森、呂金象、涂善存臉書）

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中時電子報
／綜合報導

男神金城武出道28年，在亞洲各地都有相當高的知名度，近年演藝圈掀起一股小男神風，不少男星都憑藉明星臉，成功闖進演藝圈，其中有三位男星更被稱作「小金城武」。不只長得像還要有演技、練身材，更要比在演藝圈能不能像金城武一樣屹立不搖28年。

演藝圈近來不少男星都神似男神金城武，成為新生代男神。（圖／翻攝自微博）

陶晶瑩認證的「小金城武」！

讓江蕙、陶晶瑩都誇獎的涂善存，讀書時就被稱為「世新金城武」。（圖／翻攝自涂善存臉書）

有「世新金城武」之稱的涂善存，因眼神神似金城武，很快地闖出知名度，甚至在讀大學時就已經是廣告商的常客，在偶像劇《飛魚高校生》中展現好身材，亮眼外型更讓主持天后陶晶瑩認證超像金城武，還被台語天后江蕙稱他是「最帥暖男」，並公開約他吃飯。

涂善存主演的電影《這一刻，想見你》更入選「2018巴塞隆納亞洲電影節」之「發現單元Discoveries Section」。（圖／翻攝自涂善存臉書）

外型帥氣還不夠，接連在《飛魚高校生》、《我的未來男友》中展現演技的他，近期主演的電影《這一刻，想見你》更入選「2018巴塞隆納亞洲電影節」之「發現單元Discoveries Section」，電影將會在全世界影展中首映。

「儀隊金城武」

擔任憲兵儀隊被遊客發現神似金城武的呂金象，退伍後也進入演藝圈闖蕩。（圖／翻攝自呂金象臉書）

在擔任憲兵期間被網友發現超像金城武的呂金象，有「儀隊金城武」之稱，退伍後他轉戰演藝圈，近期在電影《紅樓夢》有精彩演出，偶像是李小龍的他，也立志未來能成為一名武打演員。

「刺青版金城武」

演出BL網劇都有不錯迴響的陳昊森，濃眉大眼也因像金城武，被朋友推薦試鏡，而進入演藝圈。（圖／翻攝自陳昊森臉書）

陳昊森自己也曾放上自己與金城武的比較圖。（圖／翻攝自陳昊森臉書）

在網路劇《紅色氣球》、《美男魚澡堂》中擔任主演的小鮮肉陳昊森，也因長得像金城武被朋友推薦試鏡，隨後進到演藝圈，接演的兩部網劇都演出男同志，也成為新生代同志男神，他本人表示，「我不是金城武，我是陳昊森；我不是金城武，我只是長得像。」

(中時電子報)

在不少粉絲心中，金城武是他們心中的終極男神。（圖／左圖為本報系資料照；右圖翻攝自微博）

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