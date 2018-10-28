健保有愛無礙守護弱勢兒少助穩定就學

健保署高屏業務組主動結合社、衛政機關及慈善團體，協助繳納積欠的健保費及申請急難救助，讓弱勢學子家庭無後顧之憂。(健保署高屏業務組提供)

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健保署高屏業務組設攤宣導「有愛無礙–e起建立弱勢兒少守護網」。(健保署高屏業務組提供)
健保署高屏業務組設攤宣導「有愛無礙–e起建立弱勢兒少守護網」。(健保署高屏業務組提供)

健保署建置的弱勢民眾通報平台及健保愛心專戶，發揮主動結合公所、社福中心濟助弱勢精神，跨域守護3件高市府社會局「草地狀元愛在冬季」助學金的弱勢兒少個案，使其家庭無後顧之憂，能安心就醫、穩定就學。

3件個案都是社會局今年度「草地狀元愛在冬季」助學金的受贈學童。國小5年級的吳姓學童因父母離異且皆服刑中，只能依靠67歲祖父打零工賺取微薄收撫養，因長期未加入健保，對於追溯的4萬元健保費，更是無力繳納。

就讀國小4年級及6年級的王姓兩姊妹，家戶人口有9人，現借住親戚提供的房宅，除舅舅為中低收入戶並領有中殘手冊，其餘皆為低收入戶，取得低收入戶前欠費4萬多已獲菸品健康捐全額補助。目前，全家依賴父親打零工維生。

個案三的柯姓學生就讀大學3年級，一家4口為低收入戶，父親因中風長年臥病在床，母親還罹患大腸癌，全家只能依靠剛從學校畢業、在貨運公司上班的姊姊，以及社會福利補助，因生活陷入困境，亟需社會資源挹注。

社會局28日舉辦「草地狀元愛在冬季」助學金頒發活動，健保署高屏業務組設攤宣導「有愛無礙–e起建立弱勢兒少守護網」，截至今年度10月下旬，已協助弱勢家庭計739人，補助金額近583萬元，為弱勢家庭撐起保護傘。

(中時 )

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