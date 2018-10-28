裙襬搖搖賽》幻想中的美好舞台 徐薇凌奪冠就差小幸運

2018年10月28日 16:42 中時電子報 陳筱琳 ／桃園報導 ／桃園報導

奈莉‧科達在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽最後一回合表現出色，贏得個人生涯第一座LPGA賽事冠軍。(陳怡誠攝)

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今天進入最後一回合，成為地主奪冠希望的徐薇凌，第1洞就抓下博蒂、站上單獨領先，可惜這個優勢沒能維持到最後，而同組出發的美國選手奈莉.科達（Nelly Korda）則是隨著比賽進行手感越來越好，靠著第6洞成功獵鷹而超越徐薇凌，最終奈莉‧科達帶走冠軍，這也是她生涯第一座LPGA巡迴賽冠軍，徐薇凌則以並列第6作收，成績比去年並列第10更上層樓。

奈莉‧科達最後一回合有1隻老鷹、2隻博蒂，沒有出現柏忌，繳出低於標準桿4桿的68桿，總桿數為低於標準桿13桿的275桿，結束最後的推桿時，其他選手好友衝上去給她來場屬於冠軍的啤酒浴。

奈莉‧科達(左)拿下冠軍，高寶璟(右)、張梅根(中)趨前跟她慶祝。(陳怡誠攝)

科達的姐姐潔西卡（Jessica Korda）也是高球選手，這次雖然沒有來台參賽，但是在美國佛羅里達州家中熬夜看線上直播，並透過face time視訊給妹妹鼓勵。

徐薇凌今天出發時狀態相當不錯，前六洞打完抓下2隻博蒂，總成績低於標準桿11桿，是準冠軍人選，可惜後振乏力，後面12洞吞下了5個柏忌、只補進1隻博蒂，以賽後她說：「裙襬搖搖台灣錦標賽是很美好的舞台，我曾經幻想過自己是在第18洞推冠軍推的那個選手，很可惜今天幾個短推沒把握，自己除了有些地方沒把握住，運氣也差一點，不過奈莉真的表現很好！我也學到不少經驗，希望下次比賽在台灣辦的時候，我能順利留住冠軍。」

今天天氣不錯，溫暖的陽光加上陣陣吹來的風，是很適合看高爾夫的天氣，高球迷都把握機會欣賞選手美技，人數甚至比昨天1萬多人還更多，最後一組出發的領先組選手們，緩緩步上第18洞果嶺時，一旁的觀眾都為她們的努力歡呼，謝謝選手們這四天的奮戰，在簽名區也有許多大、小球迷把握機會，和心儀的球星近距離互動，徐薇凌說：「球場其實交通不太方便，很感謝球迷願意遠道來幫我們加油，第1洞比較high，那時我告訴我的桿弟，我的心跳應該有180吧！」

(中時電子報)