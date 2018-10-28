台東》台東醫院傳性侵 男照服員強制「口交」男病患

台東醫院護理之家傳出性侵醜聞。（楊漢聲攝）

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中時

衛生福利部台東醫院護理之家傳出男男性侵，1名男性照服員疑似對1脊椎損傷臥病在床的男病患強制口交，遭民眾PO網質疑院方「官官相護」想要大事化小，院方28日澄清表示，第1時間通知家屬，進行關懷，並依規定通報「關懷e起來」系統，並由台東縣政府社會處收案。

台東醫院日前才爆出打錯疫苗的離譜事件，未料護理之家又傳出男男性侵，還遭人PO網指稱院方官官相護想要強加隱瞞，直到受害人透過民代陳情，才讓整起事件爆發。

對於指控，台東醫院在28日提出說明表示，院方在22日下午就接獲疑似照服員性侵事件通報，隨即依規定進行了解及處置，並在第1時間通知家屬，進行關懷。也依規定通報「關懷e起來」系統，並由台東縣政府社會處收案，後續將由台東縣政府社會處及檢警進行查證。

台東醫院強調，台東醫院已無任何主導權及發言權，基於偵查不公開原則以及個人資料保護法等法規，無法公開相關內容，並請社會大眾在事實真相尚未釐清及確定之前給予當事人及病患家屬相對空間。另外，本院已對所屬護理之家升級門禁管制，加強人員進出管制，以及進出人員身份查核，以確保本院護理之家住民安全。

最後台東醫院強調，唯一可以明確說明的是，這一事件中所謂的照服員，並非台東所聘雇的照服員，這位照服員是其他病患私人聘請。無論如何，院方將全力配合相關單位調查，以釐清還原事實真相。

(中時 )

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