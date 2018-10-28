桃園》黃敬平競選總部成立 名嘴好友力挺

2018年10月28日 17:01 中時 呂筱蟬

平鎮區市議員候選人黃敬平28日成立競選總部。(黃敬平提供)

桃園市議員黃敬平參與年底議員選舉，28日成立競選總部，平日在電視政論節目上為桃園鄉親打抱不平，在電視節目中結交許多名嘴好友，如江中博、謝寒冰、羅友志、李奇獄、彭華幹、康仁俊，另外如藝人「荒繆大師」沈玉琳、「大白鯊」陳今佩等人，都到現場上台發表演講，為黃敬平努力為平鎮鄉親打拚的事績做見證。

桃園市議長邱奕勝也到場為黃敬平送上象徵好彩頭的「白玉蘿蔔」，為黃敬平競選連任獻上祝福。邱奕勝以議會同仁的身份發表看法，他指出，2014年黃敬平第一次參選，以平鎮選區第二高票選上議員，但令他驚訝的是，黃敬平對平鎮大小事務的熟悉程度，遠超過他的想像，質詢深入核心，非常犀利，同時提案數量之豐，直指地方最重要的需求，對平鎮地方建設助益有目共睹。

「民眾身邊的小事，就是敬平心頭上的大事！」黃敬平上台致詞時則細數自己在平鎮各里爭取的建設，諸如廣興路、廣達路口增設監視器、過嶺支渠步道整建、爭建新富市場綜合大樓、爭取文化公園地下停車場、爭取義民(乙未)公園地下停車場、增建山仔頂公園的公共設施、赴立法院爭取建設湧豐鄰里公園、改善新明路橋路面淹水問題、爭取里會所冷氣、山豐國小中廊整修工程等近百餘項建設，每一項都是他親自到場會勘，追著公家單位鍥而不捨所完成的工程。

競選總部於會場準備了四千頂帽子、熱炒米粉、吐司、礦泉水等物，不但當場被索取一空，還有許多鄉親因在現場熱情聽講而向隅，會後鄉親與黃敬平本人排隊合影握手，大力稱讚敬平的服務與回饋鄉里的熱情，並預祝他高票連任。

(中時 )