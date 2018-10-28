35年老店李仔哥爌肉飯的赤肉羹 吸引外縣市慕名來品嚐

▲埔里李仔哥爌肉創始店的老闆李根本夫婦與赤肉羹、赤肉羹麵。（楊樹煌攝）

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▲李仔哥爌肉店享譽盛名的赤肉羹。（楊樹煌攝）
▲李仔哥爌肉店的爌肉飯、赤肉羹、味噌豆腐湯及燙青菜。（楊樹煌攝）
▲座落於埔里鎮西安路與信義外環道路口的李仔哥爌肉飯大樓。（楊樹煌攝）
▲李仔哥爌肉飯店家1樓販賣部優雅潔淨的店面；後方為停車場。（楊樹煌攝）

35年老店的李仔哥爌肉飯，是埔里家戶喻曉的古早味小吃店，不少人慕名從台北、高雄而來，就為品嚐肉羹飯或肉羹麵以及不油膩、可口好吃的爌肉飯，因物美價廉，經濟實惠，凡吃過的人，無不翹起大姆指說「就是讚」。

數十年來，遊客只要到埔里，就會前往品嚐李仔哥焢肉飯，才覺得不虛此行，因該家爌肉飯，用埔里甘蔗及獨門配方熬煮，入口油而不膩，味道格外清甜、又不鹹，飯中並搭配高麗菜跟黃蘿蔔，吃起來更順口好吃，是道地的古早味。

現在遊客到埔里，除品嚐李仔哥焢肉飯，還會再來1碗香菇赤肉羹或麵，該店老闆李阿哥表示，他們的肉羹，裡面的香菇和蘿蔔，是埔里在地的食材。

重要的是，肉羹裡的赤肉，是每天早上3點半從豬肉攤直接送來的溫體豬，是最新鮮的後腿肉，用手工逐塊的切，再裹上新鮮魚羹製作完成；湯頭是熬過10幾個小時的豬大骨高湯，製作過程繁複，和別家肉羹不一樣，因為使用的肉，是真的赤肉。

李仔哥爌肉飯的小吃好吃、便宜、又大碗，香菇赤肉羹麵和香菇赤肉羹飯還有香菇、菜頭丁、筍簽、豆芽菜，吃起來口感非常豐富。

李仔哥爌肉飯在埔里鎮信義路326號，主要菜色為︰爌肉飯60元、排骨飯70元、梅干菜飯35元、肉羹麵40元、肉羹飯40元、湯類︰味噌湯10元、蘿蔔湯10元、香菇肉羹30元、醬骨排骨湯40元、粉蛤原汁40元。小菜類有魯蛋10元、油豆腐10元、魯筍干30元、燙青菜30元、爌肉每塊40元、排骨肉50元。每天從早上6點開始到售完為止，一般服務到下午3點；每周第二、四周的星期一休息。

(中時 )

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