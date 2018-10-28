影》北市警方破三道鐵門 查職業賭場逮23人

大同分局警方查獲天九牌職業賭場，扣獲賭資現金。〔謝明俊翻攝〕

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北市警大同分局日前接獲線報指稱轄內承德路二段一棟公寓內，暗藏一個天九牌職業賭場，警方於２８日凌晨持搜索票前往查緝，連破３道鐵門進入，當場查獲２１名賭客以及周姓負責人、員工兩人，其中一名蔡姓賭客因毒品案通緝，一度跳樓逃逸受傷，仍被警方逮捕送辦。

北市警方破三道鐵門，查職業賭場逮23人。(謝明俊翻攝)

大同警分局是在日前接獲檢舉，在轄區承德路2段一棟公寓內，暗藏天九牌賭場，經分局督察組長期埋伏監控及蒐證，10月28日凌晨，警方持法院核發的搜索票，連破3道鐵門進入現場，當場發現21名賭客正以天九牌聚賭。

警方現場並逮捕周姓負責人及把風、清注的陳姓等2名員工，查扣抽頭金新臺幣2萬元、現場賭資7萬多元、籌碼26萬餘元等，以及天九牌、骰子、監視鏡頭、記帳單等證物。

警方表示，周某利用老舊公寓作為掩護，招攬賭客上門賭博，並在門口裝設針孔攝影機隨時監看，過濾進出人員身分，門禁管制森嚴。警方在攻堅過程中，一名蔡姓賭客因是毒品通緝犯，趁隙跳窗逃逸，不慎摔落受傷，但仍遭警方逮捕。

大同分局警方查獲天九牌職業賭場，扣獲賭具。〔謝明俊翻攝〕
大同分局警方查獲天九牌職業賭場，扣獲監視器等證物。〔謝明俊翻攝〕

警方經將全部人員帶回派出所偵詢後，將周姓負責人及２名陳姓員工，依賭博罪嫌移送士林地檢察署偵辦，另21名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時 )

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