貿易戰漣漪效應！這國進口商開始對人民幣冷感

2018年10月28日 17:10 中時電子報 何宜玲

美中貿易戰不斷肆虐的情況之下，似乎嚴重威脅中國和奈及利亞之間的貨幣互換協議，導致那些特別依賴中國的奈國進口商，似乎對於人民幣不再那麼感興趣了。專家指出，由於兩國之間的掉期交易無法達到預期的成功，導致奈國進口商和中國出口商之間的交易行為，可能產生出更高的成本，對他們來說相當不划算。

奈國媒體《活力報》(The Punch)報導，由於奈及利亞80%以上的進口貨物都來自中國。但兩國簽署的貨幣互換協議，卻受到美中貿易戰火的嚴打和威脅。導致原本對它的期待大為減少。越來越多奈國的進口商都開始忽視人民幣匯率。

奈國外貿專家Dele Ayemibo認為，針對目前的經濟情勢而言，與中國的貨幣互換協議可能對於出口商更有利，而不是進口商。貿易大戰顯然已經對人民幣造成影響，專家們預測如果再大規模升級的話，可能會讓人民幣匯率下跌10%。

Dele Ayemibo觀察指出，兩國之間的掉期交易可能不會像之前預測的那麼成功。因為貿易戰的漣漪效應，會讓奈國進口商和中國出口商之間的交易行為，產生出更高的成本，相當不划算。

中奈雙邊貨幣互換協議要求中國人民銀行接收約160億人民幣(約新台幣714億元)，而奈及利亞中央銀行則要讓出大約25億美元(約新台幣774億元)。奈國央行行長Godwin Emefiele解釋說，這筆資金將為兩國企業家提供充足的本幣流動性，方便他們拓展業務。

此外，貨幣互換也會透過減少他們在搜索商業交易貨幣時遇到的困難，以便協助其他本地企業。這可以提高奈及利亞本幣的流動性。但是這項貨幣協議，卻因為近期美中貿易戰不斷肆虐的影響，讓原本的期待大為減少。因為越來越多奈國的進口商都開始忽視人民幣匯率。

也就是說，奈國進口商開始出現拒絕使用人民幣的情形，因為當他們以美元支付成本時，進口時所支付的人民幣就會變得更加昂貴。他們為了降低進口成本，開始恢復以美元支付，以避免轉換成美元卻必須付出額外的成本。

(中時電子報)