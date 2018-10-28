台北》選舉邊緣人4 ni？ 姚文智：我們不太理會丁守中

友善列印
中時

民進黨台北市長候選人姚文智下午在大安森林公園舉辦「青年創意車隊遊行」，與大安、文山市議員一同騎電動機車拜票。由於對手國民黨候選人丁守中也在不遠處的羅斯福路掃街，國民黨大咖們也大陣仗輔選，媒體今問姚是否較勁意味濃厚？姚則笑說，「這個選舉我們不太理會丁守中啦」，媒體不說，他也不知道丁在那裡。

由於姚文智下午的創意車隊行程是臨時新增，媒體詢問姚，是否要跟丁守中尬場？姚說，倒也不是，本來上午很多里長競總成立，早上他助講很多場，本來覺得他可能沒有聲音講話了，但後來很多議員跟好朋友都要來遊行，所以他還是過來。

姚文智則補充，「丁守中在哪裡？」、「你們不講我們也不曉得，這個選舉不太理會丁守中啦」。

媒體追問姚，其他兩個對手都有競選歌曲了，是否未來也會推出呢？姚說，在過去創造民主價值的時代，歌曲的確召喚人心，創造很多效果；但現在是否也會像過去一樣感染人心，時間這麼短有沒有辦法創作，也應是選舉要考量的，不是選舉就一定要有歌，強調選舉也可以有很多形式。

姚文智也暗地諷刺柯文哲，指大家應該要追求選舉的實質變化，改變都市的活力，而不是有些人嘴上說要改變政治文化，但實際上做得都是保守、陳腐、威權的觀念，「很不以為然」。

（編註：4 ni是PTT鄉民愛用語句，4 ni=是你。）

(中時 )

台北》立委挺丁輔選列車啟動 馬… 陳綢阿嬤義賣紅龜粿護少 議員力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。