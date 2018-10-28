台北》選舉邊緣人4 ni？ 姚文智：我們不太理會丁守中

2018年10月28日 17:13 中時 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智下午在大安森林公園舉辦「青年創意車隊遊行」，與大安、文山市議員一同騎電動機車拜票。由於對手國民黨候選人丁守中也在不遠處的羅斯福路掃街，國民黨大咖們也大陣仗輔選，媒體今問姚是否較勁意味濃厚？姚則笑說，「這個選舉我們不太理會丁守中啦」，媒體不說，他也不知道丁在那裡。

由於姚文智下午的創意車隊行程是臨時新增，媒體詢問姚，是否要跟丁守中尬場？姚說，倒也不是，本來上午很多里長競總成立，早上他助講很多場，本來覺得他可能沒有聲音講話了，但後來很多議員跟好朋友都要來遊行，所以他還是過來。

姚文智則補充，「丁守中在哪裡？」、「你們不講我們也不曉得，這個選舉不太理會丁守中啦」。

媒體追問姚，其他兩個對手都有競選歌曲了，是否未來也會推出呢？姚說，在過去創造民主價值的時代，歌曲的確召喚人心，創造很多效果；但現在是否也會像過去一樣感染人心，時間這麼短有沒有辦法創作，也應是選舉要考量的，不是選舉就一定要有歌，強調選舉也可以有很多形式。

姚文智也暗地諷刺柯文哲，指大家應該要追求選舉的實質變化，改變都市的活力，而不是有些人嘴上說要改變政治文化，但實際上做得都是保守、陳腐、威權的觀念，「很不以為然」。

（編註：4 ni是PTT鄉民愛用語句，4 ni=是你。）

(中時 )