想看人民覺醒！他提供遊覽車 贊助北漂回高雄投票

想看人民覺醒！他提供遊覽車 贊助北漂回高雄投票（資料照、左圖劉宗龍攝）

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中時電子報

高雄市長選戰藍綠激烈交戰，目前呈五五波態勢，而爭取北漂族返鄉投票，成為當前最夯話題。有網友近日就在臉書上PO文表示，為響應11/24高雄選舉，他搞了台遊覽車，特別贊助台北游子回高雄投票。他列出在台北市、高雄市的上下車地點，還笑說「車資部分來回僅收取每位78元，不找零喔」

該網友在個人臉書PO文上寫道，小弟為此次政治貢獻一份心力，強調「大家要投誰自己決定，覺得怎麼樣對高雄好就投誰！」他搞了台遊覽車，為響應11/24高雄選舉，特別贊助台北游子回高雄投票，指出遊覽車有43+1座位（1座位在司機旁邊）。時間是11/23傍晚由台北市出發到高雄市，第一站台北火車站東三門（原則上是18:30-19:00出車）、第二站Sogo復興館（19:30-20:00出車）。11/24晚上回台北市，上下車時間大家討論後決定。

該網友表示他是路人，並不是遊覽車司機，僅是想看看台灣人民覺醒的力量，而發起贊助台北游子回高雄投票的活動，「本車沒有預設立場，覺得誰可靠就投誰」，歡迎大家揪人報名，塞滿這台車。該PO文也被轉傳至其他社群與批踢踢，網友們看了紛回應，「感謝您的義舉」、「我支持任何青年返鄉投票」、「支持大家投票為自己的家鄉發聲」。

(中時電子報)

有網友搞了台遊覽車，為響應11/24高雄選舉，特別贊助台北游子回高雄投票。（圖/翻攝自臉書）

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