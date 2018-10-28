陳綢阿嬤義賣紅龜粿護少 議員力挺

埔里88歲陳綢阿嬤（中）28日來台中市北屯區義賣純手工「紅龜粿」；民進黨市議員曾朝榮（右）、邱素貞（左）號召民眾做愛心，並自掏腰包購買，以行動力挺。（張妍溱攝）

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為籌措「陳綢少年家園」孤兒慈善基金，埔里88歲陳綢阿嬤28日到台中市北屯區義賣純手工「紅龜粿」；市議員曾朝榮、邱素貞號召民眾做愛心，紅龜粿每塊30元，不到2小時6千個「紅龜粿」全數售罄，以行動力挺，讓陳綢阿嬤稱讚：「台中是溫暖的城市！」。

人稱「台灣阿嬤」的埔里陳綢阿嬤，40多年前開始關懷青少年，輔導過數千名迷途少年，於2012年成立「陳綢少年家園」，她說，「世間無白做的事情，凡事認真做、歡喜做，把握時間做有意義的事情」，台中是台灣的中心，埔里是台中的正中心，讓台中與埔里手牽手、心連心，為社會付出。

一生罹7種癌症，大腸癌、子宮癌、胃癌、肝癌、鼻癌、喉癌、骨癌，陳綢阿嬤從38歲開始抗癌，儘管身上多處器官切除，但總是充滿正面能量，想為社會做更多事，不但捐地、賣房子，設立兒童及青少年家園，感化許多迷途少年走回正途，她更希望未來創建老人之家，為銀髮族服務。

「精神令人敬佩！」活動發起人市議員曾朝榮表示，埔里傳奇人物陳綢阿嬤，儘管身體遭受病痛折磨，對抗身體癌細胞入侵，但有最堅強的意志力，30年前開始製作「紅龜粿」義賣，籌款幫助青少年及弱勢，他要打造台中成為「溫暖城市」，希望大家一起做善事，發揮拋磚引玉的力量。

市議員邱素貞指出，「兒童是國家未來的主人翁」，陳綢阿嬤罹患病痛，歷經多次化療，不向命運低頭，用心照顧弱勢兒童、關懷迷途少年，數十年如一日，堅忍不拔的精神，令人感佩。

(中時 )

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