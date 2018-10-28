大啖美食不手軟！飯店「感恩節分享餐」搶先開跑

大份量設計「感恩節分享餐」適合4人分享，度過美好節慶時光，售價3980元＋10％。（圖片提供／Buttermilk）

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歐美「感恩節」強調闔家團圓，也是帶著感激心情紀念日，美國傳統感恩節在每年11月第四個星期四，也就是今年的11月22日，家人歡聚分享美食，夫復何求。台北中山意舍酒店Buttermilk摩登美式餐廳推出全新「感恩節分享餐」，以美味火雞肉捲與BBQ豬肋排擄獲饕客味蕾，11月16日起至25日限期供應。

走入Buttermilk，寬敞空間設計搭配大片全景落地玻璃窗，視覺感十足，室內提供長條型互動式吧檯與舒適沙發區，特色開放式廚房讓饕客視、味覺都滿足。全新「感恩節分享餐」內含7道品項，開胃菜先以「摩洛哥無花果高纖沙拉」、「碳燒奶油玉米濃湯」、「酥炸魚柳」及「Buttermilk比司吉」等美饌，主餐「爐烤手工火雞胸肉捲」精選進口火雞胸肉，師傅以手工拍打嫩化，加入特製火雞肉慕斯與辛香料調味，再以低溫爐烤鎖住肉汁，金黃色外皮帶有淡淡焦香感，肉質軟嫩不柴入口即化，讓人愈吃愈上癮。

另道「火烤香料BBQ豬肋排」製作耗時，將肋排以香料浸漬入味後，放入蔬菜高湯慢火蒸烤3小時，佐以現炸薯條與煙燻BBQ醬品嘗，別有一番滋味。美味甜點「蘋果酥」，使用富士蘋果和威士忌焦糖醬一同熬煮，襯以酥菠蘿、香草冰淇淋享用，為餐期畫上完美句點。

(中時 )

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