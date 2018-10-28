今年萬聖節怎麼玩？「變裝遊行」風潮席捲亞洲各國

2018年10月28日 17:30 中時 徐力剛

日本「KAWASAKI Halloween」遊行，預計帶動超過10萬人次旅遊商機。（圖片取自朝日新聞）

現場民眾換上馬力歐裝扮參加遊行盛會。（圖片取自lacittadella官網）

西方「萬聖節」敲響樂章，日落時分孩童換上誇張裝扮，挨家挨戶大喊「Trick or Treat!/不給糖就搗亂」，領取各式糖果、巧克力或小禮物，近年這股風潮席捲亞洲，台灣、日本舉辦盛大遊行踩街活動，成為家長與孩童共度親子時光好時機。

今年邁入第10年的「2018天母搞什麼鬼萬聖節」27日於天母運動公園舉行，250間攤販掛上特色南瓜燈籠，充滿過節氣氛，午間更封街舉行搞鬼大遊行活動，百鬼夜行佔據天母大街小巷好不熱鬧，現場除了經典吸血鬼、木乃伊及女巫扮相外，也有家庭扮成時下最夯星際大戰造型及電影鬼修女裝扮，吸睛度百分百。台北市天母商圈發展協會表示，今年搞鬼大遊行活動，讓天母化身名符其實一日鬼城，當天共發出超過30萬顆糖果，讓店家老闆發到手軟。

日本最大規模萬聖節慶典「KAWASAKI Halloween」同步於27、28日舉行，地點選在JR川崎站東口周邊，28日參加遊行總人數預計達2500人，吸引超過10萬名遊客共襄盛舉。

27日的變裝遊行分為3場，限定國小以下孩童參與;而28日下午14時30分開始的「Halloween Parade」，其中以「變裝大賽」最吸引人眼球，優勝者可獲得日幣50萬元（約台幣13萬2650元）高額獎金，搭配現場DJ及舞者演出，頓時嗨翻全場。

(中時 )