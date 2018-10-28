大黑松小倆口總經理將鸚鵡當成乾兒女 為寵物推卻一切應酬

▲知名企業家大黑松小倆口總經理邱義榮及與他朝夕相處，形影不離的寵物鸚鵡義子女。（楊樹煌攝）

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▲邱義榮的寵物鸚鵡邱小咆，上車後就喜趴在手掌上睡覺休息。（楊樹煌攝）
▲邱義榮的寵物鸚鵡邱小咆，還會自己使用牙籤剔牙。（楊樹煌攝）
▲愛鳥成癡的邱義榮，24小時與鸚鵡黏在一起。（楊樹煌攝）

喜愛寵物，喜愛到將寵物鸚鵡收為義子，當成乾兒子、乾女兒，朝夕相處，形影不離的承歡膝下，17年來為寵物推卻一切應酬，並語出驚人說「只要牠還在以前，基本上不會踏出國門一步。」這就是國內大企業家大黑松小倆口總經理邱義榮，令人感到不可思議。

在國內最負盛名的大黑松牛軋糖與小倆口喜餅，最後兩者合而為一成為「大黑松小倆口」牛軋糖喜餅禮盒；數十年來，在台灣成為許多人心中不可被取代的經典，5年前，大黑松小倆口另在埔里成立元首館，將公司成功轉型為觀光休閒產業。

大黑松小倆口總經理邱義榮，17年前，開始飼養寵物鸚鵡邱小咆與邱小剛，據邱總表示，飼養邱小咆前，做什麼、虧什麼，但養了鸚鵡之後，事業卻豁然開朗，好運接踵而至，讓他堅信這對1公1母的鸚鵡，是他的「幸運鳥」。

愛鳥成癡的他，與鸚鵡24小時黏在一起，閒來無事，邱義榮倆夫妻還會與鸚鵡義子女在花園享受天倫之樂；因愛鳥「邱小咆」很習慣和他一起吃飯，因此，平日就算再忙，邱義榮也會固定時間陪愛鳥吃飯，後來索性推卻一切應酬，每天晚上11點到隔天早上5點成了他和鳥的固定睡眠時間，為陪義子邱小咆，還17年來未曾出國。

邱義榮不諱言透露，鸚鵡邱小咆所以會那麼得寵，最主要是牠會撒嬌、會唱歌、跳舞及說話，如哈囉、你好、老板、爸爸、Bye-Bye、笨蛋等等；在車上喜趴在手掌上睡覺，睡醒不會吵人，脾氣雖固執、但記性佳、喜歡被搔癢、會剔牙、清粉刺、會看家，因而成為大黑松小倆口創始人邱彭毓和女士和第２代掌門人邱義榮總經理的新寵。

(中時 )

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