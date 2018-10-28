融合新住民！台中愛心路跑 報名費結餘款捐公益

2018年10月28日 17:40 中時 盧金足

台中市長候選人盧秀燕（右六）到場鳴槍起跑，也為公益路跑加油打氣。（盧金足翻攝）

跑出健康、跑出對新住民的關懷！結合民間公益社團協辦「為愛而跑~2018康林盃 融合新住民!我們都是一家人、愛心公益路跑」活動開跑，現場聚集三千餘人共襄盛舉，台中市長候選人盧秀燕也到場鳴槍起跑。公益路跑活動報名費結餘款將捐助向日葵基金會，為遭遇清寒、急難的新住民及時助一臂之力。

由台中市新移民女性家庭關懷協會、中華文化經貿生技交流協會、康林國際集團、歐都納股份有限公司共同主辦路跑活動，最大的特色就是結合新住民家庭穿著各國特色服裝造型參與個人及團體競賽，讓所有來賓都覺得新奇又溫馨，路跑活動增加造型比賽，透過參賽者創意巧思，親子互動，讓大家更進一步瞭解各國民族特色，用接納與欣賞尊重多元的文化。

台中市新移民女性家庭關懷協會創會理事長陳俗蓉表示，長期以來隨著外籍配 偶日益增多，新住民子女人數逐年不斷增加，部分也漸漸長大成人，需要更多人一起將他們融入台灣的社會，因此鼓勵新住民家庭全家共同來參與路跑活動，走出戶外，一方面運動，另一方面享受難得的親子時間。

這次公益路跑活動報名費結餘款將捐助向日葵基金會，為遭遇清寒、急難的新住民及時助一臂之力，幫助新住民家庭，讓他們感受台灣人的愛與溫暖。

台中市新移民女性家庭關懷協會現任理事長孫連禧說，她存感恩的心，感謝所有參與籌備這次愛心路跑活動的團體及成員，由於這是她第一次籌辦路跑活動，過程中難免遇到許多窒礙難行之處，但突破困難，讓她從做中學習成長。

這次活動跳脫以往舉辦路跑的時間、路線，以福科國中為中心，帶領大家跑進結合現代及樸實鄉村人文景點，也利用傍晚時分，讓參加的朋友，可以欣賞到日落的美景，渡過難得的親子時光。

主辦單位期盼此次的公益路跑活動能「為善欲人知」，藉此拋磚引玉，讓更多人知道社會上仍有許多弱勢的朋友需要被幫助，未來也會持續邀請結合公益團體，一起有錢出錢，有力出力，幫助社會上各個角落的弱勢族群。為台灣注入更多正面能量。

(中時 )