融合新住民！台中愛心路跑 報名費結餘款捐公益

結合民間公益社團協辦「為愛而跑~2018康林盃 融合新住民!我們都是一家人、愛心公益路跑」活動開跑。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
台中市長候選人盧秀燕（右六）到場鳴槍起跑，也為公益路跑加油打氣。（盧金足翻攝）

跑出健康、跑出對新住民的關懷！結合民間公益社團協辦「為愛而跑~2018康林盃 融合新住民!我們都是一家人、愛心公益路跑」活動開跑，現場聚集三千餘人共襄盛舉，台中市長候選人盧秀燕也到場鳴槍起跑。公益路跑活動報名費結餘款將捐助向日葵基金會，為遭遇清寒、急難的新住民及時助一臂之力。

由台中市新移民女性家庭關懷協會、中華文化經貿生技交流協會、康林國際集團、歐都納股份有限公司共同主辦路跑活動，最大的特色就是結合新住民家庭穿著各國特色服裝造型參與個人及團體競賽，讓所有來賓都覺得新奇又溫馨，路跑活動增加造型比賽，透過參賽者創意巧思，親子互動，讓大家更進一步瞭解各國民族特色，用接納與欣賞尊重多元的文化。

台中市新移民女性家庭關懷協會創會理事長陳俗蓉表示，長期以來隨著外籍配 偶日益增多，新住民子女人數逐年不斷增加，部分也漸漸長大成人，需要更多人一起將他們融入台灣的社會，因此鼓勵新住民家庭全家共同來參與路跑活動，走出戶外，一方面運動，另一方面享受難得的親子時間。

這次公益路跑活動報名費結餘款將捐助向日葵基金會，為遭遇清寒、急難的新住民及時助一臂之力，幫助新住民家庭，讓他們感受台灣人的愛與溫暖。

台中市新移民女性家庭關懷協會現任理事長孫連禧說，她存感恩的心，感謝所有參與籌備這次愛心路跑活動的團體及成員，由於這是她第一次籌辦路跑活動，過程中難免遇到許多窒礙難行之處，但突破困難，讓她從做中學習成長。

這次活動跳脫以往舉辦路跑的時間、路線，以福科國中為中心，帶領大家跑進結合現代及樸實鄉村人文景點，也利用傍晚時分，讓參加的朋友，可以欣賞到日落的美景，渡過難得的親子時光。

主辦單位期盼此次的公益路跑活動能「為善欲人知」，藉此拋磚引玉，讓更多人知道社會上仍有許多弱勢的朋友需要被幫助，未來也會持續邀請結合公益團體，一起有錢出錢，有力出力，幫助社會上各個角落的弱勢族群。為台灣注入更多正面能量。

(中時 )

大黑松小倆口總經理將鸚鵡當成乾… 東港迎王「請水」擠爆萬人朝聖 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。