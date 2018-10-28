唐嫣官宣甜蜜結婚 胡歌「C位祝福」登熱搜原因曝光

2018年10月28日 17:18 中時電子報 吳品瑤

接棒趙麗穎、馮紹峰，因演出《仙劍奇俠傳3》「紫萱」一角走紅的中國大陸女星唐嫣，今以唯美九宮格婚照宣布甜嫁男星羅晉，眾人祝福唐嫣的同時，也發現《仙劍3》主要演員幾乎都有了好歸宿，因此更加心疼「萬年單身」的該劇男主角胡歌，哀呼他是「仙劍留守兒童」。

網友搞笑拿《仙劍3》海報P圖，標上眾人感情狀態，站C位的胡歌格外搶眼。(翻攝自微博)

2009年電視劇《仙劍奇俠傳3》播出，捧紅胡歌、霍建華、楊冪、唐嫣、劉詩詩等主要演員，隨著唐嫣宣布結婚，網友發現除了胡歌以外，其他人幾乎都已嫁娶，最早的是楊冪，她在2014年嫁給港星劉愷威，在當時造成轟動，2年後的3月份劉詩詩嫁給吳奇隆，5月袁弘也迎娶張歆藝，同年7月霍建華接棒，跟女神林心如結為連理，唐嫣則在今天宣布結婚，於是男主角「景天」胡歌成了主要演員群中，唯一的黃金單身漢。

唐嫣宣布結婚的同時，眾多網友同步想到了胡歌，早早就預測他會為別人的婚訊再登微博熱搜，不意外地，胡歌微博又掀一股催婚潮，還有網友搞笑拿《仙劍3》當年的海報P圖，在演員身上標記了感情狀況，站中央的胡歌被標註了「單身漢」3個字，而胡歌似乎已看過了該圖片，中午時分為唐嫣結婚一事發文，寫下「C位祝福」逗樂眾人，於是以「胡歌C位祝福」一詞，二度登上熱搜榜。

(中時電子報)