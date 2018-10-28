AirAsia進軍東北亞市場！ 400機票「台北-大阪」免費送

2018年10月28日 17:42 中時 徐力剛

AirAsia日前宣布進軍台灣直飛日本市場，並利用延遠權運營「台北-大阪」航班，歡慶開航將於10月29日中午12時於台北市信義區ATT 4 FUN西側廣場，現場開放400個「台北-大阪」免費機位，消費者現場出發日期立即開票;當天身著日式風格裝扮或品牌代表色系紅色扮相，額外好禮大方送。

AirAsia「台北-大阪」免費機位贈送辦法，詳見官方臉書或以下規則：

1.AirAsia「台北-大阪」400個免費機位包含去程與回程機位，可選擇的出發日期為1月30日至3月30日之間(不包含2019年2月1日至2月11日、2019年3月22日至3月30日)，可供應的免費機位依照系統隨機分配，每日張數有限，消費者依照號碼牌順序選擇出發及回程日期，若消費者想要的日期已兌換完畢則就需選下一個日期，若不挑選則視同放棄，將把名額讓給現場後補號，建議消費者可事先決定備案出發日期。

2.預計2018年10月29日中午12點開始開票，依照號碼牌順序訂票，一張號碼牌能夠選兩個免費機位，即可選擇：同一個乘客的「台北-大阪」來回機位、兩位乘客(含排隊者本人)的「台北-大阪」去程機位、或者兩位乘客的「大阪-台北」回程機位，訂票時認號碼牌不認人，請消費者必須保管好號碼牌

3.2018年10月29日(一) 預計早上06:00開放排隊，07:30開始發放號碼牌，數量有限發完為止，領到號碼牌可離開現場，但早上09:00之前必須回到隊伍，若沒回到隊伍則視同放棄，並開放現場候補。09:00至開賣前的排隊期間，經與工作人員告知後可短暫離開，但以20分鐘為限。

4.排隊地點為台北市信義區ATT 4 FUN西側廣場 Zara Home門口前，05:00前為場地布置時間，為顧及安全問題，禁止提早排隊，主辦單位將於05:50進行清場，提前排隊者將不承認其排隊資格，排隊請遵照現場工作人員指示。

5.號碼牌發放順序依現場排隊順序發放，請勿插隊，同時禁止以任何道具佔位。為保障各位權益，到場排隊請務必認清前後排隊鄰賓，如有以道具佔位者，業經舉證告發違反以上之規定者將不發予號碼牌。

6.請遵守秩序及注意自身安全，也請保持會場整潔，請勿影響人行道及店家。

7.本活動參加者必須年滿18歲，僅限為台灣、金門、澎湖、馬祖地區的AirAsia會員，且必須加入AirAsia FB粉絲團及下載AirAsia手機App。

8.此免費機票不包含機場稅、行李與餐點，機場稅將會在現場用信用卡收取(不接受現金)，為加速開票流程，行李與餐點有需要可事後在AirAsia官網加購，現場不開放購買。

9.為加速訂票流程以及資訊正確性，建議各位消費者攜帶護照或是影本到現場，一旦訂票完成無法修改任何乘客資訊及航班。

10.所有訂票流程可能會因現場狀況變動，以現場規定為準。

11.AirAsia將保留變更活動規則之權利，恕不另行公告通知。

(中時 )