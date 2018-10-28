唐美雲紅到日本參加8K映像演劇祭 留學生到場力挺

2018年10月28日 17:27 中時 蕭雅玲

唐美雲領軍唐美雲歌仔戲團，在台灣演出多部膾炙人口的歌仔戲作品，去年推出的《佘太君掛帥》，讓唐美雲拿下傳藝金曲獎年度最佳演員獎，也讓戲跟歌仔戲團紅到海外去，日前受邀參加日本愛媛縣「日本8K映像演劇祭」，唐美雲表示邀約確定後，日本團隊即到台北排練場觀看唐美雲歌仔戲團工作模式，《佘太君掛帥》在高雄的演出同時以8K技術錄製，從彩排到演出的相處，日方頻頻稱讚唐美雲的團隊就像一家人，十也相當專業，而唐美雲也從中看到日方細心的工作態度，還笑說這是最棒的交流了。

唐美雲日前飛日本愛媛縣出席「日本8K映像演劇祭」，觀看劇團作品《佘太君掛帥》以8K高科技播映呈現，不只聲音影像更清晰，還非常有臨場感，笑說清晰度連指揮的手都看得非常清楚，真的太震撼了。

《佘太君掛帥》也創下第一部台灣歌仔戲以8K錄製播出的創舉，當天不僅有許多留學生到場力挺，就連坐在唐美雲隔壁的日本先生看完，希望有機會能親臨台灣觀看，讓唐美雲十分感動表示：可以透過交流讓台灣文化宣揚出去，真的好光榮。除了台灣之外，這次韓國、俄羅斯也有作品參加， 2天的快閃行程，唐美雲只能專注在工作上，無暇探訪景點，朝聖「神隱少女」場景，日方也馬上邀約唐美雲，希望很快能有機會再透過雙方的交流，展現日本最新8K科技的超高水準。

(中時 )