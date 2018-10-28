台中》賴順仁競總成立 江啟臣、顏清標站台力挺

2018年10月28日 17:42 中時 張妍溱

江啟臣送上包粽、後援會總會長何日南佩戴綵帶、顏清標授戰旗，現場在祥獅獻瑞中，「凍蒜、凍蒜」聲不絕於耳，場面盛大熱鬧。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區議員賴順仁28日競選總部成立，現場湧進千名支持者，立委江啟臣、前立委顏清標站台力挺，稱讚賴順仁做事不做秀，服務地方很到位，支持者高喊：「議員投賴順仁、市長投盧秀燕」。賴順仁則喊出選情告急，懇請鄉親集中選票「保住這1席」，讓他繼續監督市政，為地方獻力。

市議員賴順仁力爭6連霸，江啟臣、顏清標與10餘位里長到場力挺，由江啟臣送上包粽、後援會總會長何日南佩戴綵帶、顏清標授戰旗，現場在祥獅獻瑞中，「凍蒜、凍蒜」聲不絕於耳，場面盛大熱鬧。

江啟臣表示，賴順仁是台中市議會優質的議員，專業問政不做秀，議會需要有專業素養的中生代菁英，鄉親要全力支持，讓賴順仁繼續在議會為市民發聲，市長票投盧秀燕，讓好議員搭好市長，作伙打拚，台中一定會更好。

「票票入箱，讓賴順仁連任！」前立委顏清標與賴順仁父親有30年好交情，他以父執輩身份為賴順仁加油，並掛保證說，賴有博士學歷，曾出國深造，視野開闊，對台中市政發展藍圖「比市長更清楚」，20多年地方服務大家看得見，呼籲選民「票投賴順仁就對了！」。

顏清標要現場上千名支持者，當賴順仁的助選員，全力幫他拉票、催票，讓監督問政最有力的賴順仁留在市議會，監督市政，為民喉舌。顏清標也力挺盧秀燕，要鄉親市長選盧秀燕，「這次就換查某人來做市長」。

「為社會大眾服務、做對的事！」賴順仁表示，從政初衷從來不敢懈怠稍忘，20年擔任民意代表的日子，勤於任事、認真問政，今年選舉北屯區參選爆炸，16人角逐6席，是有史以來最激烈的競爭，他說選情「很危險」，懇請支持者不能配票、分票，集中火力支持。

(中時 )