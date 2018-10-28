裙襬搖搖賽》加油夠熱情 冠軍女將：感覺自己像老虎伍茲

美國選手奈莉‧科達在台灣桃園舉辦的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，奪得個人生涯第一座職業賽冠軍。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／桃園報導

年僅20歲的美國高爾夫女將奈莉‧科達（Nelly Korda），在台灣桃園大溪高爾夫俱樂部舉辦的2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，贏得個人生涯第一座冠軍，她笑說，台灣和裙襬搖搖賽會是她心中特別的回憶，而她最愛的台灣美食，就是珍珠奶茶。

科達賽後說：「言語很難形容我目前的心情，我終於實現打球以來朝思暮想的心願，贏得職業賽冠軍，這絕對是我生命中最棒的一天，在第18洞看到一起在LPGA巡迴賽奮戰的選手好友們等著慶祝，姐姐在Face Time要跟我視訊、慶祝我奪冠，讓我留下感動的淚水。」

科達透露，自己還是業餘選手時，生涯第一勝就是在前世界球后曾雅妮冠名的一場裙襬搖搖業餘賽，「如今我又在裙襬搖搖拿下職業第一勝，台灣和裙襬搖搖賽事，在我心中會事特別的回憶。」

科達的姐姐潔西卡也是職業高爾夫選手，今天妹妹奪冠後，兩人成為LPGA史上第三對冠軍姊妹花，科達說：「去年新加坡賽事我差一桿輸給魏聖美，和冠軍擦身而過，是很大的打擊，謝謝像是好朋友一樣存在的姐姐，總是陪著我挺過低潮，我拿到冠軍，她哭得比我還慘。」

至於如何珍藏冠軍獎盃，奈莉‧科達俏皮說：「還沒想好要放在哪裡，但肯定是家裡最顯眼的地方，要讓大家都看到！」

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽最後一回合，吸引更多球迷進場替選手加油。(裙襬搖搖基金會提供)

最後一合奈莉‧科達和地主希望徐薇凌、韓國高真榮同組出發，許多球迷都是衝著幫徐薇凌加油，跟著這組選手走完18洞，不過只要科達和高真榮打出漂亮好球，球迷也不吝於給予高分貝歡呼，科達補充：「現場氣氛真的很棒，這麼大的加油聲，讓我覺得自己好像是高壇名將『老虎』伍茲喔！」

來到台灣，奈莉‧科達也跟其他旅客一樣，被珍奶收服，「台灣美食很多，但我最愛的還是珍奶，有天雅妮請我們喝的時候，我真的超開心的！」

(中時電子報)

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