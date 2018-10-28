川普撈過界評論世界大賽道奇隊投手調度 網民吵成一團

2018年10月28日 18:07 中時 蔡鵑如

川普在推特批評道奇隊總教練羅勃茲(左)，在第七局把壓制對手的先發投手希爾(左二)換掉的決定，認為總教練老是犯這種大錯。(美聯社)

美國職棒世界大賽，今年由波士頓紅襪和洛杉磯道奇兩支豪門隊伍爭冠，兩隊在昨天打出驚心動魄的18局經典大戰，台北時間今天上午舉行的第四戰，成為道奇能否把戰局追平的關鍵。不過前6局取得4比零領先優勢的道奇，卻在最後3局大崩盤狂掉9分，以6比9飲恨敗北。紅襪拿到第三勝率先聽牌，道奇已經被逼到懸崖邊，明天不能再輸。道奇先盛後衰，連美國總統川普都看不下去，撈過界當球評，在推特評論起道奇隊爭議的牛棚調度。

川大球評寫道，「看了道奇和紅襪的最後幾局，一價總教練怎麼會把輕鬆壓制對手將近7局的投手、道奇隊的希爾(Rich Hill)換掉，然後拉上情緒緊繃、被打爆的救援投手們？4分領先就這樣沒了。總教練老是犯這種大錯！」

網民/球迷對總統大人亂入當球評反應不一，這篇推文獲得近7萬個讚，2萬轉推，還有1萬人留言回應。有人酸他匹茲堡重大槍擊案死了11個人，他卻在關切道奇隊的投手調度；有人要他先把國家治理好，不要評論自己不懂的東西；民主黨支持者則留言，川普此舉只會更加證明，期中選舉必須票投藍軍(民主黨)才能挽救美國；也有人為川普喊冤，他明明就發表多篇推文譴責並哀悼槍擊案受害者。但無論如何，川普果真動見觀瞻，發推文製造話題的功力少有人敵。

(中時 )