台南》方一峰競選總部成立 高思博、吳清基齊站台

2018年10月28日 18:24 中時 李其樺

國民黨台南市黨部主委謝龍介（前排左）授戰旗給方一峰（右）。（李其樺攝）

國民黨台南市議員候選人方一峰28日上午成立佳里區競選總部，包括國民黨台南市長候選人高思博、國民黨台南市黨部主委謝龍介、前教育部長吳清基出席為方站台，希望年底票投高思博和方一峰，讓台南也有改變機會。

方一峰現為西港慶安宮總幹事，過去縣市未合併前曾當選縣議員，2014年地方大選僅以1000餘票差距屈居落選頭，本屆捲土重來參選台南市第二選區（西港、佳里、七股、學甲、北門、將軍）市議員，也是國民黨在本區唯一提名的市議員候選人。

當天上午方一峰在佳里區成立競選總部，逾千名支持者到場，場面浩大。前台南縣議員陳宗興到場相挺，要鄉親票投給方一峰，別讓他再遺憾落選。方母本月18日過世，方一峰一襲素衫，強忍悲痛出席競選總部成立大會，致詞時數度哽咽，台下支持者不斷鼓掌為方加油打氣。

高思博表示，縣市合併後溪北完全被邊緣化，這幾年原屬台南縣的鄉親不僅「又老又窮」，而且過去都是民進黨最忠實的支持者，卻也被欺壓得最重，呼籲鄉親11月24日票投給他和方一峰，讓台南鄉親不再又老又窮。

高思博承諾如果順利當選台南市長，未來台南市65歲以上長輩將比照五都減免健保費、擋下房屋稅調漲和退還先前違法徵收的房屋稅。

吳清基表示，縣市合併後溪北邊緣化嚴重，北門家鄉缺乏一席國民黨議員，要建設沒建設，每樣都輸人，「不改變就沒有機會！」希望大家支持高思博和方一峰，讓家鄉變得更好。

「高雄的鄉親覺醒了，台南鄉親你們醒了沒？」謝龍介致詞時預告，29日傍晚6點半他的競選總部成立，屆時高雄市長候選人韓國瑜也會為他站台，鄉親千萬別錯過。

(中時 )