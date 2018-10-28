東港迎王「請水」擠爆萬人朝聖 戊戌正科大千歲「盧」

2018年10月28日 18:25 中時 謝佳潾

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。下午4時10分宣布本科大千歲姓「盧」。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。下午4時10分宣布本科大千歲姓「盧」。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，下午在鎮海公園沙灘進行請王駕「請水」儀式，現場擠爆萬人人潮。下午4時10分宣布本科大千歲姓「盧」。（謝佳潾）

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，除超過200頂神轎現身東港街頭外，下午鎮海公園更是擠爆上萬人朝聖請王駕「請水」儀式

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，除超過200頂神轎現身東港街頭外，下午鎮海公園更是擠爆上萬人朝聖請王駕「請水」儀式

東港東隆宮「戊戌正科迎王平安祭典」28日登場，除超過200頂神轎現身東港街頭外，下午鎮海公園更是擠爆上萬人朝聖請王駕「請水」儀式，大總理率同執事人員上香跪拜恭迎王駕，4時10分許宣布本科大千歲姓「盧」，為期8天的迎王祭典正式展開。

東隆宮指出，請王儀式會在前一天晚上，由戊戌正科東港迎王祭典委員會核心人物，在東隆宮溫王爺前以擲筊方式，請示蒞臨大千歲的姓氏。而在請王當日，陸續有來自各地的神轎與信眾手持清香，在鎮海公園沙灘上祈求大千歲的降臨。

同時，七角頭神轎轎班頭籤，會輪番步入海邊恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤輪番上請王臺，報寫大千歲姓氏。而28日現場執事人員經4次確認後，戊戌正科代天巡狩盧府大千歲於下午16時10分在眾人引頸期盼下駕臨，典務科長當場高喊「大千歲駕臨，燒金放炮」。

東隆宮說，請王臺上會立即書寫盧府大千歲姓氏的帥旗與帥燈，並快步返回東隆宮於代天府前旗桿升起。而眾千歲的神駕則在信眾的簇擁下，在遶境東港新街後，依序返回東隆宮，旋即進行盛大的「過五王火」儀式，恭請王駕入府安座，放榜安民。

「過年可以不回家，但迎王一定要返鄉！」東隆宮強調，3年1科的迎王不僅是廟會盛事，更是東港人的集體生活記憶，萬人空巷的場景即代表著它不可替代的重要性。

(中時 )