新北》新店競總成立國旗飛揚 侯友宜：「國家是養大我的媽媽」

2018年10月28日 18:24 中時 葉書宏

國民黨新北市長候選人侯友宜今（28日）下午出席新店競選總部成立大會，現場湧入逾千名民眾。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（28日）下午出席新店競選總部成立大會，現場湧入逾千名民眾。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（28日）下午出席新店競選總部成立大會，現場湧入逾千名民眾。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（28日）下午出席新店競選總部成立大會，現場湧入逾千名民眾。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜今（28日）下午出席新店競選總部成立大會，現場湧入逾千名民眾，不少支持者自發性攜帶國旗出席，侯友宜進場時被熱情支持者包圍，短短幾百公尺距離走了近10分鐘，侯友宜表示，看到國旗飛揚，相當感動。

侯友宜由國民黨新北市黨部主委李乾龍、立委羅明才、市議員陳儀君、劉哲彰、市議員候選人唐慧琳、地方里長等陪同出席新店競選總部成立大會，現場歡呼聲不斷，「市長好！市長好」聲音此起彼落。

侯友宜表示，從小受到國家栽培當公務人員，進場時看到國旗飛揚，相當感動，在官校、警校長大，又回警校當校長，以往每天都要向國旗敬禮，要以國家的榮譽作為一生犧牲奉獻最大的志願、信念，「國家是養大我的媽媽，要讓媽媽安心！」

侯友宜指出，18歲時離開故鄉，媽媽只要求他好好做好一件事情，「戲棚下站久就是你的！」不要想其他的事情，好好拚，別人不願意做的事情，不能怕辛苦，最重要的就是國家、正義、榮譽。

侯友宜表示，任職新北市府期間，看到捷運環狀線、安坑輕軌發展，新店因為軌道建設結合，成為都市發展重要的方向，新店會變得不一樣，要稱為「新新店」；另外，他也提到深坑豆腐太便宜，應該要把豆腐品牌化，如同「萬里蟹」一樣帶動當地經濟。

侯友宜指出，會和所有市議員一起努力，把新店區其他的老舊房屋都市更新，讓民眾沒有居住煩惱，不增加下一代的負擔，要從新店出發，讓台灣、中華民國更加團結。

侯友宜表示，選舉倒數常有人提醒對手會有奧步，自己從警30多年，從來沒有畏懼過，要用單純、正派的力量，一定可以克服奧步，不管外面風雨如何，要堅持努力。

侯友宜最後提到，為國家做事的人，一輩子為國犧牲奉獻，如今卻被講得如此不堪。「我們曾經用命去拚，一輩子為國家打無數的仗，到老了，是為國家是非公平正義而戰。」

(中時 )