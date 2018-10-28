《中時晚間快報》普悠瑪事故 蔡英文稱不只是基層責任

2018年10月28日 18:25 中時電子報 綜合報導

◎普悠瑪事故 蔡英文稱不只是基層責任

蔡英文總統今天表示，面對台鐵累積多年的問題，政府一定會大刀闊斧，用改革來重建社會的信心。事故的調查、普悠瑪和台鐵的總體檢，都必須徹底進行，全面找出台鐵系統性的缺失，也希望司法機關能夠釐清，有無弊案牽涉在其中。

◎ 美國安顧問波頓：陸導彈威脅俄羅斯心臟

美國總統川普宣布退出《中程導彈條約》後，美國國安顧問波頓（John Bolton）隨後訪問了俄羅斯等國。俄羅斯衛星網日前報導稱，波頓訪問格魯吉亞首都第比利斯期間，表示華盛頓希望與莫斯科就大陸軍事活動舉行會談。並稱大陸的導彈對莫斯科構成威脅，因為「俄羅斯的心臟」處於其打擊區域之內。

◎今晨淡水最冷15.1℃ 玉兔下周恐帶來大雨

氣象局預報員官欣平表示，今晨淡水測得15.1℃，是入秋後平地最低溫；但白天太陽出來後溫度迅速上升，北部、東北部達到28℃，中南部逾30℃，各地都是風和日麗的好天氣。

◎梁心頤48小時連簽四城市 許書豪助陣光棍節開唱

梁心頤（Lara）睽違6年推出新專輯，這兩天連跑台北、台中、高雄及台南舉辦見面會，並將於11月11日光棍節在台北三創舉辦「千面獸」售票演唱會，單身的Lara說：「因為我不想要一個人過，所以自私地在這天把大家都集結在一起。」打趣表示要趁此次機會「好好滿足自己，在舞台上短暫享受約會感覺。」她已邀請5位男嘉賓，包括今年入圍金曲獎國語男歌手的許書豪。

(中時電子報)